Arrimadas: El PP debe explicar si la imputacion de Cospedal corresponde al pasado o no

Toledo, 3 jun (EFE).- La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha señalado que el PP debe explicar si la imputación de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, corresponde realmente con el pasado o no y ha insistido en que debe ser "más contundente" que simplemente decir que no valora esas cuestiones.

A preguntas de los periodistas este jueves en Toledo, ciudad que ha visitado con motivo de la festividad del Corpus Christi, Arrimadas se ha referido a la imputación en la Audiencia Nacional de Cospedal, que también fue exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, y su marido, Ignacio López del Hierro, por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

"Creo que el PP tendrá que dar explicaciones de sus cuestiones. A mí me da pena que Castilla-La Mancha sea noticia porque una expresidenta sea imputada por corrupción y será el PP el que tenga que explicar si realmente ésto corresponde al pasado o no", ha dicho la líder de Cs.

A su juicio, los dirigentes del Partido Popular "tienen que ser algo más contundentes que simplemente decir que no valoran estas cuestiones" y ha mostrado respeto por la justicia, "que es la que tiene que dictaminar lo que hay en esta cuestión".

Con todo, Inés Arrimadas ha enfatizado que "donde está Ciudadanos se nota la limpieza, se notan las líneas de lucha contra la corrupción y se nota la transparencia" y ha citado el ejemplo de la ley contra la corrupción y el fraude que se prevé aprobar esta próxima en Andalucía "impulsada" por Ciudadanos.

"Allí donde gobierna Ciudadanos hay transparencia en las contrataciones, hay buen hacer y hay buena gestión. Y, desde luego, yo creo que los ciudadanos es lo que piden, no solo piden ideología y siglas de partido, lo que piden es buena gestión", transparencia y lucha contra la corrupción, ha dicho.

También ha señalado que en la formación naranja "no somos sospechosos" ya que "hemos sido siempre muy exigentes y lo vamos a seguir siendo".