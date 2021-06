Arrimadas: El reencuentro de Sánchez no es con Cataluña, es con los golpistas

Barcelona, 21 jun (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado este lunes segura de que el "único reencuentro" que tendrá Pedro Sánchez en Cataluña será "con los golpistas del procès, que hoy han vuelto a decirle a la cara, en el teatro, que no van a parar y van a seguir pisoteando los derechos de los catalanes".

Arrimadas ha hecho así referencia al acto del presidente del Gobierno en el Liceo, donde ha pronunciado la conferencia "Reencuentro: un proyecto de futuro para España" y ha defendido ante la sociedad civil catalana la utilidad pública de los indultos a los independentistas del "procés" en la víspera de que proponga su aprobación al Consejo de Ministros.

Para la líder naranja, que se ha desplazado a Barcelona para ofrecer una rueda de prensa tras la reunión de la dirección de su partido, el Gobierno ha vuelto a humillar a la mitad de los catalanes "al confundir al separatismo con Cataluña" y advertir de que indultar a los nueve condenados por el 1-O se hace en contra de esa mitad.

Sánchez, ha dicho, "está hoy en Barcelona haciendo teatro del malo, disfrazándose de hombre de Estado cuando lo único que le importa es permanecer en Moncloa".

Es el mismo hombre, ha recalcado, que en campaña aseguraba que no habría indultos o que iba a traer personalmente a Puigdemont ante la Justicia: "Es el mismo Pedro Sánchez, pero con otro disfraz; el disfraz que le obligan a ponerse sus socios separatistas, el de hacer ver que le importa Cataluña cuando lo único que le importa es el poder".

Ha señalado que tanto Oriol Junqueras como Jordi Cuixart han recordado que sus intenciones son seguir por el camino de la independencia, y a ellos les ha advertido que no se confundan: "Los indultos no son una muestra de debilidad del Estado, son una muestra de debilidad de Pedro Sánchez", y Pedro Sánchez pasará.

Los constitucionalistas, ha recalcado Arrimadas, no se van a arrodillar "ni ante Sánchez ni ante sus palmeros", no lo hicieron en 2017 ni en todos estos años de atrás y no lo van a hacer ahora en 2021.