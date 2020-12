Arrimadas: "Podemos superar cualquier cosa, también este 'procés' agónico"

Barcelona, 6 dic (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado este domingo que "no se pueden dar por hechas las libertades" recogidas en la Constitución, un texto que según ella en Cataluña "no se respeta" pero que, pese a ello, permitirá "superar muchísimas cosas, también este 'procés' agónico".

Arrimadas ha reivindicado esta mañana la Constitución aprobada hace hoy 42 años en un acto telemático llevado a cabo en Barcelona junto al presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa.

A juicio de la líder del partido naranja, la Carta Magna ha permitido "superar" 40 años de dictadura, el golpe militar del 23-F, la entrada en la Unión Europea y el terrorismo.

Así que es un texto que posibilita "superar muchísimas cosas, pero si nunca damos por hechas nuestras libertades", ha afirmado haciendo un símil con lo que sucede en Venezuela.

En el caso de Cataluña, cuyas elecciones están previstas para el 14 de febrero, ha señalado que hay que "superar este 'procés', volver a tener una Cataluña para todos los catalanes, en convivencia, en paz y en libertad".

"Que se respeten cosas tan básicas como que se enseñe a los niños a pensar y no qué pensar, que puedas usar el espacio público con libertad, que no tengas acceso a un puesto de la administración en función de si tu amigo es miembro de la casta nacionalista o no", ha agregado.

Arrimadas ha asegurado que "la Constitución hay que respetarla todos los días porque está amenazada todos los días" y ha censurado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez elija "como socios de España a quienes no creen en una España diversa y unida".

Así, ha dicho que el 14 de febrero los catalanes no deben "dejar otra vez que el PSC se vuelva a equivocar cuando elige" y opte por explorar alianzas con ERC, cosa que los socialistas de Miquel Iceta han descartado repetidamente que vayan a hacer.

También ha urgido a desalojar del Govern a los independentistas: "Ni un día más un gobierno que piense más en el bienestar de (Oriol) Junqueras que en el de millones de familias que se han arruinado con esta crisis", ha apuntado.

Carrizosa, a su vez, ha afirmado que en Cataluña "los valores de la Constitución están permanentemente amenazados por los separatistas", quienes "llevan años intentando que aquí no sean vigentes las libertades que nos amparan en el resto de España".

Ha indicado que desde su fundación, en 2006, Cs "no ha dejado de dejarse la piel" ante el nacionalismo catalán dado que sus impulsores se sintieron "huérfanos ante el PP y el PSOE, que dejaban indefenso al constitucionalismo en Cataluña".

"Ambos partidos estaban mirando hacia otro lado o pactando directamente con el nacionalismo pese a los abusos que se estaban perpetrando", ha proseguido.

Asimismo, ha alertado de que el "jefe" de los socialistas, en referencia a Pedro Sánchez, también dijo que no llegaría a acuerdos con Podemos, ERC o Bildu y, pese a ello, "pactó", en el primer caso para compartir Ejecutivo y en los otros dos para aprobar los presupuestos generales del Estado.