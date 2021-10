Arrimadas urge a Sánchez a romper ya con Bildu o se estará sometiendo a Otegi

Madrid, 20 oct (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha emplazado a Pedro Sánchez a romper "ahora mismo" con EH Bildu porque si no lo hace "estará agachando la cabeza ante el portavoz de los etarras", Arnaldo Otegi, quien ha señalado que votarán los presupuestos para 2022 si por eso salen 200 presos de ETA.

Unas palabras que han generado mucha polémica este miércoles en el Congreso y una lluvia de críticas al Gobierno en la bancada del centro y la derecha, pese a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha garantizado que no liberará a presos etarras a cambio del apoyo de los independentistas vascos.

Arrimadas, en declaraciones a la Cámara, ha dicho que no se cree el compromiso de Sánchez mientras no salga a romper con EH Bildu y ha considerado que esto no se lo puede permitir el Gobierno: "Es indigno hasta para Pedro Sánchez. Su palabra no vale nada".

Para la líder de la formación naranja la contrapartida que exige Otegi a cambio de respaldar las cuentas públicas no es algo nuevo porque el Gobierno lleva meses acercando cuatro presos etarras a la semana y ahora Euskadi tiene las competencias de prisiones, con lo que ya pueden sacar a los encarcelados.

Arrimadas ha emplazado además al PSOE a que si de verdad ven intolerable los homenajes a los etarras, como ha afirmado la ministra de Justicia, Pilar Llop, tendrán ocasión de demostrarlo en dos o tres semanas cuando se vote la ley de Cs para reconocer a las víctimas de ETA y prohibir estos homenajes.

Sobre la declaración institucional que promueve el PP para condenar la violencia de ETA cuando se cumplen diez años del fin del terrorismo, Arrimadas ve pocas posibilidades de que prospere porque requiere de una unanimidad de la cámara y no la apoyarán ni Bildu ni otros partidos independentistas, según ha señalado.