Arrimadas ve a Cs la "única alternativa limpia" de corrupción y urge a ayudar al turismo

Cs dará bonos de 500 euros a familias para incentivar al turismo por Cataluña

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha defendido que su partido es "la única alternativa limpia" este 14F y que si llega al Govern desvincularán a Cataluña de la palabra corrupción y reactivarán el sector turístico, según sus palabras.

En un encuentro telemático este jueves en Barcelona, Arrimadas ha dicho que los catalanes están "hartos del 3%, de la corrupción de los Pujol, de que se repartan contratos y se enchufe a amiguetes y de que ERC se gaste el dinero en el 'procés'".

Ha destacado que el 14F es una oportunidad para hacer un cambio en el Govern con el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, y para que "hablar de 'procés', del 3% y de la turismofobia sea cosa del pasado".

"Estamos hartos de que nos digan que no hay dinero. No, claro que hay dinero, lo que pasa es que se os va de las manos con la corrupción que tenéis", ha replicado Arrimadas a los partidos independentistas.

La líder de Cs también ha reivindicado que un Govern de Cs daría ayudas al sector turístico tras la bajada de actividad por la pandemia, y entre las medidas proponen un bono turístico de 500 euros a las familias catalanas, una herramienta que ya funciona "en otros países y comunidades autónomas y que es muy buena para reactivar el sector".

También Cs propone un plan estratégico del turismo de cara al 2030 para modernizar, diversificar y digitalizar el turismo catalán; y eliminar la tasa turística durante los meses de la pandemia --"que es todo lo contrario de lo que ha venido haciendo el independentismo y de lo que hace el tripartito en Barcelona"--.

"Cataluña es una gran potencia de turismo, lo tenemos todo para volver a ser una gran referencia. Pero es verdad que después de tantos años de 'procés', del gobierno populista en Barcelona y de la pandemia, ha quedado muy golpeado", ha zanjado.

GRAU Y GUILARTE

En el acto también ha participado la número 2 de Cs para el 14F, Anna Grau, ha garantizado que un Govern de Cs dará ayudas al sector turístico del que viven muchas familias y del que, a su juicio, Cataluña debe sentirse orgullosa: "Se han cargado la marca Cataluña, tenemos que ponernos las pilas para la recuperación del turismo".

Se ha mostrado escéptica sobre si con otro Govern y otro Ayuntamiento de Barcelona se habría salvado la celebración del Mobile World Congress de 2020, que se canceló por la pandemia: "Quizás no se podría haber evitado o no estábamos a tiempo, pero siempre he pensado que si el Mobile fuera en otra ciudad, administrada por otra gente, se lo habrían pensado dos veces".

Por su parte, la concejal de Cs en Barcelona María Luz Guilarte ha señalado que un tripartito en el Govern vendría a repetir el tripartito que ya hay en el Ayuntamiento de Barcelona, al que ha acusado de ejercer la "turismofobia", con el aumento de la tasa turística o de la tasa de terrazas a restauradores durante la pandemia.

Ha urgido a no añadir más sufrimiento a este sector y a apoyar al turismo con un Govern tras el 14F que hable --en sus palabras-- de oportunidades, de desarrollo, de empleo, que refuerce la marca Cataluña y que haga gestión: "El 14F necesitamos aprovechar y expulsar al separatismo y al populismo".