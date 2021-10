Arrimadas ve un PP que solo quiere alternancia y "no construye puentes"

Madrid, 3 oct (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido al PP que España necesita una alternativa y no "otra alternancia en el poder" y ha criticado que no construyan "ningún puente" hacia el centro y busquen "una España dividida y enfrentada".

Arrimadas ha inaugurado este domingo junto a los eurodiputados de la formación, Luis Garicano y Maite Pagaza, un encuentro con los partidos liberales Ciudadanos y ALDE Party en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) en el que también han participado el el co-presidente y la vicepresidenta de ALDE Party, Timmy Dooley y Dita Charanzová.

La líder de Ciudadanos ha insistido en la necesidad construir en España un frente de centro derecha donde prime el liberalismo, como ha hecho Alemania, para enfrentar los populismos y los nacionalismos.

En el día en el que el PP clausura la convención de su partido en la Plaza de Toros de Valencia, Arrimadas ha criticado que "solo ofrezcan otra alternancia de poder" y no una alternativa reformista, de centralidad, que dé estabilidad a España.

"Por desgracia algunos partidos que no son populistas ni nacionalista prefieren tener una España dividida con tal de no hacer acuerdos de Estado y no converger hacia el centro", ha recalcado Arrimadas, que ha instado a los populares a decidir dónde quieren estar.

"Hay que decidir en donde queremos estar, si entre los que unen o dividen, o entre los que proponen o entre los que solo se quejan... dedicarnos más a construir que a destruir", ha insistido.

Arrimadas ha lamentado que el PP no conceda "nunca nada" a los que tiene enfrente, "no construyen ningún puente" y ha reiterado sus críticas a un Gobierno que pacta con nacionalistas y populistas.

Ha recordado al partido liberal europeo las palabras del rey Felipe VI cuando un día como hoy, 3 de octubre y tras el "golpe de estado que dieron los nacionalistas" en Cataluña, resaltó los valores de la convivencia y de la igualdad.

"Los valores que son no solo de la Constitución de España sino del europeísmo", ha puntualizado al tiempo que ha afirmado que los liberales quieren dar soluciones concretas y "creíbles" a los problemas de la ciudadanía y a los jóvenes.

"Hoy en España igual que en Europa es más necesario que nunca la alternativa liberal. Vemos como nacionalistas y populistas crecen y toman la batuta de grandes decisiones políticas y miramos con envidia por ejemplo a Alemania, donde la centralidad se ha puesto de acuerdo para dar soluciones", ha insistido.

Por su parte el co-presidente de ALDE Party Timmy ha incidido en que la cooperación es fundamental en Europa para que sea más libre y más prospera y ha instado a que los ciudadanos estén en el centro del debate de la Conferencia sobre el futuro de Europa.

Los eurodiputados de Ciudadanos Luis Garicano y Maite Pagaza también han señalado las consecuencias que está mostrando el brexit del Reino Unido de la Unión Europea y han alertado de la importancia de estar unidos de cara a la solidaridad, sobre todo tras la crisis que ha dejado la pandemia.

"Sin libertad no hay democracia", ha puntualizado Pagaza mientras la vicepresidenta de ALDE Dita Charanzová señalaba que "elegir muro nunca ha funcionado y no funciona".