Arrizabalaga (PNV) tiende la mano a EH Bildu para lograr "un nuevo marco de relación bilateral efectiva" con el Estado

La formación soberanista le responde que, en el momento en que los jeltzales "quieran", se pueden desarrollar las bases de nuevo estatus

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha tendido la mano a EH Bildu para lograr "un nuevo marco de relación bilateral efectiva" con el Estado porque se abre una nueva oportunidad para ello en esta legislatura autonómica. Por su parte, el representante de la formación soberanista Iker Casanova le ha respondido que, en el momento en que los jeltzales "quieran", se pueden desarrollar las bases de nuevo estatus que pactaron en el mandato anterior.

En la tertulia 'El Parlamento en las ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Arrizabalaga ha recordado que el pacto logrado entre el PNV y EH Bildu sobre las bases de autogobierno "está depositado en el Parlamento Vasco", y hay una nueva oportunidad para ambos, "y por supuesto el resto de grupos", para ahondar en ellas "y trabajar con buena voluntad y con voluntad política positiva" para "alumbrar un nuevo marco de relación del pueblo vasco con España".

A su juicio, se debe conseguir un "nuevo marco de relación que agrande el haber competencial" de Euskadi, "desde una perspectiva de bilateralidad efectiva, que no son palabras huecas", sino que significa que "cada uno de esos sujetos políticos se respete, y no se invada el fondo competencial y de poder del otro".

En este sentido, ha dicho a EH Bildu que, "cuando se llega a acuerdos para aprobar leyes y son aprobadas, están para cumplirlas". Asimismo, ha dicho que le "apena" no encontrar en el discurso de la formación soberanista "resquicio para tener una mínima esperanza de que un día de estos pueda existir una voluntad, una sensación de colaboración en positivo entre las diferentes sensibilidades abertzales en este pueblo".

Por su parte, el parlamentario de la coalición Iker Casanova ha afirmado que, efectivamente, ahí están las bases de autogobierno que pactaron jeltzales y EH Bildu, y se pueden desarrollar en el momento en que el PNV quiera.

LOS HECHOS

"Las posibilidades se han materializado en acuerdos concretos y en el futuro es posible llegar a otros acuerdos. Solo digo que somos escépticos ante la actitud que ha mantenido el PNV en el pasado, pero 'arrieros somos'. Aquí los acuerdos y la voluntad se van a ver en la legislatura. Yo solo digo que las buenas palabras no me valen, si no vienen correspondidas con hechos", ha advertido.

Casanova ha insistido en que EH Bildu está dispuesta a llegar a acuerdos en materia de autogobierno y en materia social con el Gobierno Vasco, siempre que haya "voluntad de acercar posiciones en cuanto a los contenidos que sean beneficios para la mayoría". "Nuestra actitud es receptiva", ha insistido.

A su juicio, el autogobierno "preocupa mucho a esta sociedad", como "la cuestión de la cultura, de la identidad y el derecho a decidir", cuestiones "que más pasión e interés despiertan entre la ciudadanía".

También ha destacado que "no hay una oposición entre debatir sobre autogobierno y sobre problemas sociales, sino que son dos caras de la misma moneda". "A medida que seamos capaces de ampliar el autogobierno, podemos tomar decisiones aquí que nos beneficien en el ámbito de las becas, sueldos, relaciones laborales, educación, etc", ha manifestado.

En esta línea, la jeltzale María Eugenia Arrizabalaga ha asegurado que en eso van a llegar a un consenso porque está "totalmente de acuerdo" con esta última reflexión del parlamentario de EH Bildu.

SINGULARIDAD VASCA

Por su parte, la representante del PSE-EE Susana Corcuera ha destacado la capacidad que tiene Euskadi para desarrollar instrumentos como Comunidad Autónoma que "permita cierta singularidad, además, reconocida por el presidente de España, Pedro Sánchez". A su juicio, no ha habido un reconocimiento semejante de la singularidad vasca en la historia de los últimos años como la ha tenido Sánchez.

Por su parte, el portavoz parlamentario de PP-Cs, Carmelo Barrio, ha puesto en cuestión ese compromiso del presidente del Ejecutivo de España, cuando quería "quitar el dinero de los ayuntamientos" vascos "para gastarlo él".

Además, ha pedido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que "se centre en su Gobierno para los problemas reales de los vascos" porque "tiene una segunda mayoría con Bildu", que, a su juicio, no debe "activar, que es la del retroceso, la de nuevo estatus, la de la autodeterminación, la de la ponencia de autogobierno".

"Esa no vale para nada. Tenemos que concentrarnos en la mayoría para ayudar a arreglar los problemas de los ciudadanos, no la que los nacionalistas tienen debajo de la mesa para sacar en cualquier momento", ha indicado.

Preguntada la parlamentaria de Vox, Amaya Martínez, por si está dispuesta a discutir sobre desarrollo estatutario en una ponencia del Parlamento Vasco, ha afirmado que, "si se quiere hacer país", hay que hacerlo "con todos".

En todo caso, ha destacado que, "ahora mismo, la problemática social que existe en el País Vasco no es el autogobierno, sino que es la problemática que tienen algunos políticos", y ha emplazado a centrarse en los problemas sociales generados por la covid.