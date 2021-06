Artadi (Junts) acusa a Sánchez de hacer un mitin: "La agenda del reencuentro es un cuento"

Ve los indultos fruto de presiones por la internacionalización del proceso independentista

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber hecho un mitin sin contenido real en su conferencia en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona: "La agenda del reencuentro es un cuento".

"Se está intentando que cuaje el discurso de que los indultos son una solución real. Es un discurso falso, una farsa" ha criticado Artadi en rueda de prensa tras la conferencia de Sánchez 'Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España', en la que ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes los indultos a los encarcelados por el 1-O.

Artadi ha insistido en que los indultos "no acaban con la represión", y ha dicho que, si se quisiera acabar con ella, deberían retirarse de las causas del Juzgado de Intrucción 13 de Barcelona y respetar la inmunidad por ser eurodiputado del expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí.

Ha asegurado que recibirán con alegría a los presos cuando salgan de la cárcel, donde no se merecen estar, según ella, y ha garantizado que su formación no cambiará su estrategia: "Por parte de Junts, los indultos no tienen un precio político", y no son un acto de generosidad ni un acuerdo con los encarcelados.

Ha insistido en que sólo la amnistía representa una solución: "No nos engañarán con este paso de los indultos", y ha tachado de cínico que Sánchez haya dicho que ha terminado la vía judicial, tras lo que ha defendido que el Liceu no el espacio para lanzar propuestas políticas, sino que lo es el Parlament.

"Si tiene suficiente coraje, que no se vaya a un acto por invitación, sino que vaya al Parlament", como dijo este domingo el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y Artadi ha retado a Sánchez a ir a la Cámara catalana en lugar de montar actos que ha tachado de electoralistas, partidistas y de puro marketing.

Ha resaltado que declinaron la invitación al acto de Sánchez: "Al mismo tiempo que envían invitaciones, se envían citaciones a nuestros compañeros, para el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Audiencia, todos los tribunales que están persiguiendo de forma generalizada el independentismo", y éstas no se pueden declinar.

"PRESIONES INTERNACIONALES"

Considera que Sánchez se ha visto obligado a conceder los indultos por presiones internacionales fruto de la labor de internacionalización del proceso independentista, y ha asegurado que estas presiones pondrán "al Estado español donde se merece ante estas acciones represivas".

Ha recordado que la tarde de este mismo lunes se discutirá en Estrasburgo el informe del Consejo de Europa sobre los condenados por el 1-O, "por eso la coincidencia con el anuncio del indulto", y ha dicho que Sánchez no quiere que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) lleguen con los condenados en prisión.