Artadi (Junts) niega haber rechazado estar en el Govern por diferencias con Sànchez y Aragonès

Señala que la Vicepresidencia y Economía no tienen por qué ir vinculadas

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha negado este jueves que haya rechazado estar en el nuevo Govern por su relación con el secretario general del partido, Jordi Sànchez, y con el que será presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC).

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que con Sànchez ha trabajado en equipo en varias cuestiones, como las primarias de Junts y la negociación con ERC, y ha defendido que tener opiniones distintas no quiere decir que tengan diferencias políticas.

"No tengo diferencias con Jordi Sànchez. Somos dos personas diferentes y, por lo tanto, tenemos opiniones diferentes sobre una multitud de cosas", y ha puesto en valor la honestidad y la lealtad de Sànchez.

Preguntada por si no quiere estar en el Govern para no estar a las órdenes de Aragonès, también lo ha rechazado y ha afirmado que tiene buena relación con él desde hace años: "No tengo ningún problema con Pere Aragonès", y ha señalado que no ha hablado con el candidato de ERC a la Presidencia sobre los posibles miembros del nuevo Ejecutivo.

Artadi, que ha insistido en que ha descartado estar en el Govern para seguir en el Ayuntamiento de Barcelona, ya que cree que si no lo hubiera hecho habría faltado a su palabra, ha explicado que ha hablado con Sànchez y con la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de posibles candidatos para la Vicepresidencia de la Generalitat y la Conselleria de Economía.

Sin embargo, ha rechazado dar nombres sobre quién podría ocupar estos cargos pero ha señalado que la Vicepresidencia no tiene por qué estar vinculada a la Conselleria de Economía, sino que se podría ligar a otro departamento.

MISMO ACUERDO QUE HACE 3 MESES

Sobre el pacto entre ERC y Junts, ha sostenido que se trata del "mismo acuerdo" que estaban trabajando desde hacía tres meses y que lo que hicieron Sànchez y Aragonès el fin de semana fue cerrar los flecos pendientes.

"No quiero desmerecer ni mucho menos el trabajo que han hecho Jordi Sànchez y Pere Aragonès este fin de semana. Pero lo que han hecho es coger unos documentos que hacía tres meses que estábamos trabajando y cerrar los flecos sin el ruido que genera estar con una reunión con 10 personas", ha argumentado.