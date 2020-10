Artadi (JxCat) y Vilalta (ERC) piden que el Gobierno explique las detenciones de la Guardia Civil

Creen que la operación se basa en "acusaciones inventadas" para dividir al independentismo

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, y la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, han reclamado que el Gobierno dé explicaciones sobre las detenciones este miércoles en el marco de la operación de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona en la que se investiga el presunto desvío de fondos al independentismo.

En una entrevista conjunta este jueves en TV3 recogida por Europa Press, Artadi ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, expliquen qué saben de la operación o si no sabían nada: "O no controlan nada o son cómplices, las dos cosas asustan mucho".

También ha pedido que se pronuncie el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha reprochado que los comuns no hayan valorado las detenciones: "No hemos oído nada, ni un tuit, ni un mensaje en privado de los comuns ni de Podemos".

Vilalta ha pedido que el Ejecutivo central salga a explicar y "pueda salir a desautorizar" la operación, porque considera que si la apoyan, eso dificultará cualquier escenario de acuerdo y negociación para resolver el conflicto político.

"No nos da la gana dejar de defender una salida política al conflicto, por la vía de la amnistía y la autodeterminación. Que dejen de reprimirnos", ha defendido Vilalta, que ha apostado por el diálogo y ha criticado que la mesa para resolver el conflicto catalán solo sirviera para hacerse una foto, en sus palabras.

Artadi también ha apostado por transformar este espacio, ya que ha dicho que no es una mesa de negociación porque el Gobierno, según ella, no ha ofrecido nada: "Este instrumento no ha funcionado, transformémoslo con una mesa con garantías", y ha apelado a la unidad del independentismo ante estas detenciones, que ve como una estrategia para generar división.

POSIBLE MALVERSACIÓN

Preguntadas por si se debe investigar si hay indicios de que ha habido malversación, Artadi ha subrayado: "No hay ningún indicio de que haya fondos públicos que hayan financiado el exilio. Ninguno, ninguno absolutamente", y ha añadido que se financia con fondos privados, al igual que el referéndum, según ella.

La vicepresidenta de JxCat cree que las detenciones tienen el objetivo de atemorizar al independentismo y "generar un nuevo relato ficción para ver si pueden hacer una nueva euroorden" contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Vilalta ha calificado la operación de montaje y ha criticado el nombre que le han puesto, Volhov, una de las batallas que protagonizó la División Azul en Rusia junto al ejército nazi: "La Guardia Civil daría risa si no fuese tan grave".

Ambas han descartado comentar conversaciones de "teléfonos pinchados", porque lo consideran acusaciones inventadas para dividir y desacreditar al independentismo, y Artadi ha sostenido que esta operación es una venganza, en sus palabras, por la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por la Audiencia Nacional por su actuación en el 1-O.

ESTADO DE ALARMA

Preguntadas por las diferentes posturas de sus formaciones sobre el estado de alarma, Artadi ha afirmado que es una obviedad que hace falta este instrumento jurídico y ha explicado que su partido ha presentado 37 enmiendas para que la Generalitat "pueda ser autoridad competente" para regular el teletrabajo, los confinamientos de fin de semana o los restricciones del horario comercial, entre otras medidas.

Vilalta ha asegurado que ERC también ha presentado enmiendas para que haya más control parlamentario del estado de alarma, que ha dicho que es un instrumento que no les gusta aunque apoyarán que se apruebe, y ha apuntado que también se deberá hacer este control en el Parlament, para que sea "quien fiscalice al Govern para proteger la salud".

Para ambas es normal que se den discrepancias entre los socios de Govern en la gestión de la crisis del coronavirus: Artadi ha calificado estas diferencias de fundamentales y ha dicho que no tienen que ver con la ideología, y Vilalta ha sostenido que son compatibles con saber "hacer equipo y actuar con lealtad".