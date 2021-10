Artur Mas tras la decisión del Tribunal de Cuentas: "Estamos en el peor de los escenarios"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este jueves que se está "en el peor de los escenarios" tras la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a las fianzas que pide el tribunal a excargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, durante el denominado proceso independentista.

"Estamos en el peor de los escenarios, significa que el Tribunal de Cuentas no acepta unos avales de la Generalitat que son legales, porque nadie ha presentado recurso contra estos avales. Y no sólo no aceptan estos avales, sino que procederán a un embargo inmediato de nuestros bienes y probablemente de salarios", ha advertido en rueda de prensa.

Aunque no le sorprende haber llegado a este escenario, ha destacado que tiene "sensación de indefensión total y de arbitrariedad" ante las decisiones del Tribunal de Cuentas.

