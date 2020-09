Artur Mas sobre una reforma del delito de sedición: "Si se hace, mejor esto que nada"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha admitido este martes que no le gusta la posible reforma de delito de sedición y rebelión del Código Penal, alegando que no es la medida correcta ni la que querría, pero ha añadido: "Si se hace, mejor esto que nada" para que los presos independentistas puedan salir de la cárcel.

"No nos gusta, no es la vía y no es justo, no es lo que hace justicia. Lo que hace justicia es la amnistía, hacer borrón y cuenta nueva. Es lo que sería justo y conveniente", ha asegurado en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Sobre el conflicto en Cataluña, ha defendido la propuesta de un referéndum acordado con dos preguntas, en el que el Estado pudiera preguntar sobre la mejora del autogobierno, y los independentistas sobre su voluntad de separarse de España, y dos vías a nivel jurídico para implementar la respuesta de los ciudadanos en función de la que ganara.

Con todo, considera que ERC defiende lo que él planteaba años atrás --la celebración de un referéndum--, pero ha criticado que no concreten cómo lo llevarían a cabo.

También se ha referido a las relaciones entre JxCat y PDeCAT, destacando que cree que se puede garantizar la unidad entre ambas formaciones: "Hay maneras de hacerlo".