Las grandes asociaciones de víctimas del terrorismo acudirán al homenaje anual del Congreso, del que se descuelga Covite

La Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asistirán el próximo jueves al homenaje que desde 2010 el Congreso organiza cada 27 de junio en memoria de los fallecidos, una ceremonia de la que una vez más este año se descuelga Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco.

Este homenaje se viene celebrando en la Cámara Baja desde hace nueve años, cuando el entonces presidente del Congreso, el socialista José Bono, se adhirió al Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que, a iniciativa de las asociaciones, se fijó para el 27 de junio.

Ese día de 1960 una niña de 22 meses llamada Begoña Urroz Ibarrola murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) colocó en la estación de autobuses de San Sebastián.

En los últimos años esta ceremonia se ha realizado en distintas salas del Congreso, como la Sala Constitucional o el Salón de Pasos Perdidos, pero la actual presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha decidido darle mayor visibilidad llevándola de nuevo al Salón de Plenos.

LOS PRIMEROS HOMENAJES, ENVUELTOS EN POLÉMICA

Los primeros homenajes a las víctimas estuvieron acompañados de polémica porque, al celebrarse en sesión plenaria, donde sólo pueden hablar los diputados, las asociaciones no podían tomar la palabra, lo que provocó que algunas decidieran no acudir a modo de protesta.

Ello llevó a que esta ceremonia acabara desplazándose a otras dependencias de la Cámara Baja, pero de nuevo la actual tercera autoridad del Estado ha decidido elevar este homenaje al Salón de Plenos, aunque no será una sesión plenaria.

El acto, que comenzará a las doce del mediodía, incluirá un discurso de la propia Batet y previsiblemente de una representante del colectivo de víctimas del terrorismo, el correspondiente minuto de silencio en memoria de los ausentes y podría completarse con música en el hemiciclo, según informaron fuentes parlamentarias.

PREVÉ TOMAR LA PALABRA MARI MAR BLANCO

Con Ana Pastor en la Presidencia, este homenaje se celebró en el Salón de Pasos Perdidos, donde, además del discurso de la presidenta, también tomó la palabra la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, que a la vez era diputada del PP.

Todo apunta a que Blanco volverá a intervenir en representación de las víctimas, dada su condición de presidenta de la fundación. Además, logró renovar su escaño después de que el economista Daniel Lacalle decidiera renunciar al acta dos semanas después de haber sido elegido en las elecciones generales del pasado 28 de abril.

Pero la hermana de Miguel Ángel Blanco no será la única víctima presente este jueves en el Salón de Plenos de la Cámara Baja, donde también estarán miembros de la AVT, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la asociación Dignidad y Justicia, entre otras organizaciones, según confirmaron a Europa Press desde estas entidades.

Quien ya ha rechazado asistir a este acto ha sido el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite). No es la primera vez que lo hace y no será la última si EH Bildu sigue ocupando escaños en el Congreso. A su juicio, resulta "incongruente" y "contradictorio" acudir a un homenaje de una Cámara en la que tienen sitio personas que no han condenado los asesinatos de ETA.

VÍCTIMAS QUE DAN EL SALTO A LA POLÍTICA

Pero, además de Blanco y de representantes de las citadas asociaciones, en el hemiciclo también podrían coincidir otras víctimas del terrorismo que ahora están dedicadas de lleno a la política, como es el caso del senador de Vox Juan José Alcaraz, que fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo entre 2004 y 2008.

Su sucesora en el cargo, Ángeles Pedraza, madre de una víctima de los atentados del 11-M en Madrid, también dio el salto a la política de la mano del PP. El actual líder, Pablo Casado, la fichó para la candidatura al Senado por Madrid en las pasadas elecciones generales, pero no resultó elegida.

Este homenaje, al que están invitados todos los diputados, podría ser el primero en el que sus señorías se sienten por primera vez en su ubicación definitiva en el Congreso, después de que la mayoría de la Mesa del Congreso que suman el PSOE y Unidas Podemos acordara recientemente la distribución de los escaños.