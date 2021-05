Aspirantes opositores a la Presidencia de Nicaragua aún confían en las elecciones

Managua, 5 may (EFE).- Los aspirantes opositores a la Presidencia de Nicaragua expresaron este miércoles su confianza de derrotar en las urnas al presidente Daniel Ortega, pese a que los legisladores sandinistas y sus aliados reformaron la Ley Electoral y eligieron a árbitros electorales afines al mandatario, con miras a los comicios de noviembre próximo.

"Todavía falta que hable la mayoría" el día de las votaciones, dijo el precandidato presidencial por Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, en una declaración enviada a Efe.

Los legisladores sandinistas y sus aliados, que son mayoría absoluta en el Parlamento, aprobaron la víspera unas reformas a la Ley Electoral que anulan la observación electoral para dar paso a la figura limitada del "acompañamiento", inhibe a candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el presidente Ortega y sus allegados, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.

Adicionalmente, reeligieron a 2 magistrados del Consejo Supremo Electoral y eligieron a otros 8, en su mayoría sandinistas, que garantizó que el cuerpo arbitral de los comicios continúe integrado por miembros del oficialismo y personajes descritos como aliados, de acuerdo con los opositores.

ABOGAN POR UNIDAD Y VOTO MASIVO

Cruz, un académico que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, abogó para que no haya desesperanza en el país.

"(Que) no nos cubra la desesperanza, que no nos digan que ya todo está perdido (...) Todavía falta que hable la mayoría (el día de las votaciones)", dijo Cruz.

Para la también aspirante presidencial y periodista Cristiana Chamorro Barrios, con la elección de nuevos árbitros electorales, "la dictadura demuestra una vez más su vocación autoritaria" y "no tiene ni la voluntad política, ni la decencia de realizar elecciones libres y transparentes".

"Solo en unidad derrotaremos a Ortega", agregó la hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro.

Para el académico y exsecretario del Ministerio de Defensa Félix Maradiaga (2004-2007), precandidato presidencial por la Coalición Nacional, "ante la intención del régimen de imponerse a la fuerza" en las próximas elecciones, la respuesta debe ser "la unidad de todos los nicaragüenses y de todas las fuerzas políticas".

"Es el momento de unirnos para ponerle un alto al mal Gobierno de Ortega. Pongamos la mano en el corazón, dejemos de hacer cálculos políticos, y hagamos lo que es correcto", instó Maradiaga en un audio enviado a Efe.

¿SANDINISTAS QUIEREN DESANIMAR A OPOSITORES?

En tanto, el economista Juan Sebastián Chamorro, precandidato por la Alianza Cívica, dijo que ante la "contrarreforma" electoral y la elección de sandinistas como árbitros, lo que corresponde es que la oposición vaya con las "energías unidas a luchar por el sagrado derecho al voto".

"Sé que algunos de ustedes están pensando que, con esto, ya no hay sentido de ir a votar, pero quiero decirles exactamente lo contrario: esta contrarreforma (electoral) está diseñada para que no salgamos a votar, para darles a ellos (los sandinistas) las excusas que han ganado por nuestra no participación", argumentó Chamorro, quien es sobrino de la exmandataria Violeta Barrios, en un audio enviado a Efe.

"Por eso es necesario hacérsela lo más difícil posible a la dictadura y defender el voto, que es lo más sagrado en una democracia. Si no defendemos este voto con la participación, le estaremos haciendo un favor a esta dictadura, porque eso es lo que quiere", apuntó.

"Con el voto popular y masivo podemos hacerle frente a este intento descarado de fraude", añadió Chamorro.

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.