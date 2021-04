Podemos asume la retirada de la reforma del CGPJ, pero muestra su desacuerdo por hacerse sin alternativa

Entiende que la iniciativa estaba "muerta" sin el apoyo del PSOE y emplaza a su socio a negociar otra fórmula que desbloquee el CGPJ

Unidas Podemos ha asumido que la falta de apoyo del PSOE a la proposición de ley que planteaba la opción de renovar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta, si no era posible mediante dos tercios de los representantes de las Cortes Generales, supone 'de facto' la retirada de la iniciativa.

No obstante, ha manifestado su desacuerdo ante la decisión del Ministerio de Justicia de desistir completamente de esta iniciativa sin haber alumbrado una alternativa concreta que permita superar el "bloqueo" que sufre la institución por parte del PP.

Este mediodía el presidente del grupo parlamentario confederal afeaba la retirada de este proyecto legislativo, que había avanzado el ministro Juan Carlos Campo, sin un plan b que abordara la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, algo a lo que estaban abiertos.

"Hasta que no tengamos una alternativa, no estamos de acuerdo en retirar la iniciativa", detalló Asens en su comparecencia de este mediodía y que se interpretaba inicialmente como un aviso a sus socios de coalición.

HAY QUE BUSCAR UNA ALTERNATIVA AL BLOQUEO

Pero posteriormente fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos han aclarado a Europa Press que la propuesta de reforma del CGPJ "estaba muerta desde hacía tiempo" porque el PSOE no le daba apoyo. "Por lo tanto, asumimos su retirada de facto", han recalcado para añadir, no obstante, que emplazan a los socialistas a "seguir negociando una alternativa para acabar con el bloqueo del CGPJ".

Con ello, han matizado que las declaraciones de Asens manifestaban una opinión sobre su malestar ante la situación de bloqueo del CGPJ y la falta de alternativa, pero que el grupo acepta su retirada.

La proposición de ley estaba previamente paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces, fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa. En alguna ocasión el propio Asens deslizó que sería conveniente sacarla del congelador si persistía la falta de renovación en esta institución.

De hecho, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, ha celebrado el anuncio de este martes del Gobierno español de retirar definitivamente el proyecto para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un plan que Bruselas observaba con "preocupación" y que España le había prometido aparcar.

A su vez, el PSOE quiere que el Congreso apruebe este miércoles una iniciativa para urgir a la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales y para censurar el "bloqueo" que, según denuncia, está llevando a cabo el PP.

ABIERTOS A ESTUDIAR LA OPCIÓN QUE LOGRE UNA SOLUCIÓN

Este mediodía Asens ha recalcado en su comparecencia que siempre están abiertos a estudiar cualquier alternativa que favorezca la renovación del CGPJ, pero entiende que hasta la fecha no hay ninguna. "Quien tenga otra mejor que nos diga cuál es", ha lanzado.

También ha reivindicado que Europa avaló la reforma que se aprobó en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ con mandato caducado y en diversas ocasiones ha "llamado la atención" al PP por su falta de acuerdo a la hora de relevar a los vocales que ahora están en funciones, situación que se lleva prolongando desde hace dos años.

"Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla", ha proseguido.

El parlamentario de la formación morada ha insistido en que se tiene que salir de esta situación de "ilegitimidad gravísima" en el CGPJ y que, de persistir esa voluntad de "bloqueo" del PP, se debe explorar una "vía de solución".

Y es que la proposición de ley, que registraron junto al PSOE, no modificaba la vía de renovación por mayoría cualificada, que se mantiene en primer término, pero sí establece un mecanismo de "desbloqueo". "Hasta que no tengamos esa alternativa no estamos de acuerdo a retirarla", ha zanjado.

ES FUNDAMENTAL QUE EL PP DEJE DE BLOQUEAR EL CGPJ

También ha comparecido el representante de Galicia en Común en el grupo parlamentario, Antón Gómez-Reino, y ha defendido, en relación a la situación del CGPJ, que llevan "mucho tiempo trabajando" para su renovación.

"Vemos que la UE opina lo mismo, quién podía pensar que un poder del Estado puede continuar ilimitadamente su mandato a pesar de que esté caducado. La UE también piensa que es fundamental que el PP deje de bloquear la renovación de un órgano tan importante", ha sentenciado.