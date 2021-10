Un ciberataque bloquea las gasolineras en Irán

Teherán, 26 oct (EFE).- Un ataque cibernético paralizó hoy las gasolineras en Irán al inhabilitar el sistema digital de compra de combustible, lo que provocó largas colas en las estaciones de servicio del país.

Las tarjetas de los conductores para adquirir combustible dejaron de funcionar a media mañana en todo Irán como resultado del ciberataque, una situación que se prolongó durante horas.

Tras varias versiones contradictorias por parte de las autoridades, la televisión estatal iraní citó fuentes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para calificar la paralización como un "ataque cibernético", sin dar más detalles.

El Ministerio del Petróleo, por su parte, informó de que debido a "un problema técnico en el sistema de tarjetas inteligentes de combustible el uso de las tarjetas ha sido interrumpido a lo largo del país".

En Irán los conductores tienen una tarjeta para tener acceso a gasolina subvencionada en las gasolineras.

El ministerio organizó una “reunión de emergencia” para resolver el “problema técnico”, pero tampoco ofreció más información sobre los motivos del fallo de las tarjetas de los usuarios.

En una estación de servicio del barrio de Jordan de Teherán, Efe comprobó que el corte duraba horas y que se había formado una larga fila de vehículos.

"El sistema no funciona desde hace una hora. No sé el motivo", explicó a Efe el responsable de la gasolinera.

NO ACUDIR A GASOLINERAS

Ante esta situación, el portavoz de la Comisión de Energía del Parlamento iraní, Mostafá Najaí, pidió a los conductores que no acudan a las gasolineras.

"No hay necesidad de para preocuparse. Pido a la gente que de momento no vaya a las gasolineras si no es necesario. El problema se solucionará pronto”, dijo Najaí.

Tras varias horas sin servicio, las estaciones de servicio comenzaron a recuperarse, según la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petroleros de Irán (NIOPDC), que envió técnicos a las gasolineras para desactivar el sistema de tarjetas inteligentes.

"El 40 % de las estaciones de servicio de todo el país han reanudado el servicio", dijo a la agencia de noticias estatal IRNA la portavoz de NIOPDC, Fateme Kahí.

"En estas estaciones es posible el suministro de gasolina y diésel", añadió la portavoz.

El director general de NIOPDC, Yalil Salarí, informó de que el problema se estaba reparando de forma manual y poniendo en marcha un sistema “offline”.

Aún así, en Teherán, una urbe de unos nueve millones de habitantes, solo 15 gasolineras funcionaban a media tarde.

Al mismo tiempo que esto ocurría, en la ciudad de Isfahán, un cartel electrónico de tráfico fue jaqueado y reproducía la frase: “¡Jameneí! ¿Dónde está nuestra gasolina?”, informó la televisión estatal.

Esa frase dirigida al líder supremo de Irán, el clérigo Ali Jameneí, se viralizó en la red social Twitter y la aplicación de mensajería Telegram.

El incidente se produce semanas antes del aniversario de las protestas de 2019, que comenzaron por la subida del precio de los combustibles, y fueron fuertemente reprimida por el régimen islamista.

CIBERATAQUES

Se trata del último ciberataque contra infraestructuras iraníes, que en los últimos años ha sufrido varios ataques de este tipo.

Entre ellos destacan una serie de explosiones e incendios en instalaciones vitales del país como en la base militar de Parchín, una petroquímica y una planta de energía eléctrica.

En 2019, Teherán afirmó que Estados Unidos había lanzado varios ataques cibernéticos contra los ordenadores que gestionan los sistemas de lanzamientos de misiles del país, sin éxito alguno.

Las Fuerzas Armadas de Irán han amenazado con “respuestas firmes y decisivas” a esos ataques.

Jaime León