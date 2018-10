Un nuevo audio atribuido al obispo Baéz califica a Ortega de "imbécil"

Un segundo audio atribuido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, en el que el religioso califica al presidente Daniel Ortega de "imbécil", fue publicado hoy en la página de la radio estatal nicaragüense.

El medio, que señala que el documento "ha empezado a circular por las diferentes redes sociales", acusa a Baéz de usar "palabras denigrantes y repudiables" contra Ortega y el canciller nicaragüense, Dennis Moncada.

Según la fuente, las palabras atribuidas al obispo "dejan al descubierto la intolerancia, odio y rencor del supuesto representante de Dios en la tierra ante las máximas autoridades del Gobierno".

Este documento sonoro salió a la luz menos de 24 horas después de que se difundiera un primer audio en el que supuestamente el religioso plantea "presionar nuevamente al gobierno para que vuelva a pedir a la Conferencia Episcopal la reanudación del diálogo" y valora "volver a poner tranques".

La voz que Radio Nicaragua asegura es de Báez dice que, para no ir a una guerra, hay que "hacerle entender a este imbécil (Ortega) que la única solución es que el pueblo decida con el voto, en vez de que cojamos una pistola todos los nicaragüenses".

Según el audio, cuya fecha de grabación se desconoce, el religioso explica que dialogó con Moncada, a quien apoda "pitutuá" y califica de "repudiable", y le recordó que "los tranques no son actos violentos", pero se comprometió a eliminarlos.

"Vamos a ir quitando los tranques, pero en esa medida ustedes van a ir cediendo. Usted adelante las elecciones, vayamos cambiando cosas y los tranques se van", le explicó Baez a Moncada, según el documento sonoro.

La grabación del audio se produjo en una reunión en la que al menos había dos personas más, además del obispo, y cuyas voces se escuchan de fondo sin intervenir significativamente en la conversación.

En una parte del documento, la voz masculina atribuida a Báez se refiere a los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Venezuela, Nicolás Maduro, y a Ortega, a quienes califica de "estúpidos" por no haber ido a la universidad, y los compara con el resto de mandatarios de América Latina, "que son gente que ha estudiado"

"Son los tres, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, tres estúpidos. El resto son gente que ha estudiado, porque tienen que tomar decisiones a nivel económico, tienen que saber cómo funciona la sociedad a nivel político, tienen que conocer muchas cosas", dice supuestamente el obispo.

Para el medio estatal que difundió el audio, "la credibilidad de la Iglesia Católica se ha venido perdiendo en Nicaragua, al quedar al descubierto su participación en el fallido intento de Golpe de Estado que inició el pasado 19 de abril".

El obispo, calificado por el presidente Ortega como "golpista y terrorista", fue una de las figuras más relevantes en la mediación del diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica, suspendido el pasado 9 de julio tras varias sesiones sin lograr un acuerdo de paz para el país.

Tras la difusión del primer audio, al que no dieron veracidad diversos sectores nicaragüenses, Báez recibió numerosas muestras de apoyo que agradeció a través de sus redes sociales.

"Agradezco de corazón a quienes me han manifestado su cercanía y oraciones. Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios. Con su fuerza continuaré en Nicaragua el ministerio que la Iglesia me ha confiado con la conciencia de que la palabra de Dios no está encadenada", expresó en su cuenta de Twitter.