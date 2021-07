Aumentan a 157 casos los estudiantes en Galicia por el brote de Mallorca

Santiago de Compostela, 1 jul (EFE).- El número de personas afectadas por el megabrote entre estudiantes en Mallorca asciende a 157 jóvenes, a la espera de la llegada esta tarde al puerto de Valencia de otros 21 alumnos gallegos que serán sometidos a una prueba PCR por parte de la Xunta.

Así lo ha explicado, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, en la que ha informado de que ya están en trayecto los autobuses que se desplazan a Valencia para traer a estos estudiantes a Galicia, así como personal sanitario y ambulancias, para los que den positivo en la PCR, que no podrán viajar en los autocares.

"Se les va a realizar la prueba y tendrán que seguir todos los protocolos sanitarios de vuelta a casa", ha advertido Núñez Feijóo, quien ha reiterado el llamamiento a la prudencia entre los jóvenes ya que ahora el grupo de riesgo son los menores de 40 años no vacunados, y especialmente los menores de 30.

Los contagios en los menores de esta edad representan el 51,3 %, por lo que "uno de cada dos nuevos contagios es menor de 30 años", ha destacado.

"Si tuviéramos vacunas no nos preocuparía, pero no será como mínimo hasta finales de agosto. No es fácil mantener todos el mes de julio y agosto sin poder disponer de vacunas para menores de 25 años", ha lamentado.

La Xunta tiene previsto vacunar terminar esta semana con la primera dosis de menores de 40 años y empezar con los menores de esta edad, además de que el lunes estará disponible ya el sistema para pedir la autocita para la vacunación.

Según la previsiones anunciadas por Núñez Feijóo, si se cumplen las previsiones la próxima se completarán 100.000 mayores de 40 años con doble dosis y más de 60.000 primeras dosis para personas de 39, 38 y 37 años.

En la última jornada se ha producido un repunte de contagios en Galicia, un total de 258, con lo que asciende a 1.837 la cifra de personas infectadas, 164 más.