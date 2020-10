Aumentan los controles de las restricciones en Madrid con 2.189 identificados

Madrid, 7 oct (EFE).- La Policía Nacional incrementó este martes el número de agentes y controles para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad en Madrid para frenar los contagios del coronavirus COVID-19 e identificó a 2.189 personas.

Según los datos publicados por la Delegación del Gobierno en Madrid, este martes se desplegaron 691 efectivos de la policía en 314 controles.

En estos puntos, los agentes interceptaron a 1.366 vehículos e identificaron a 2.189 personas.

Este balance refleja un incremento del dispositivo policial ya que el día anterior se movilizaron 400 efectivos de Policía Nacional en 247 controles. Se identificaron a 1.705 personas y se pararon 697 vehículos.

"Hay obligación de cumplir la normativa con el fin de limitar la movilidad innecesaria", afirma en un tuit la Delegación del Gobierno.

No obstante, la labor de los agentes sigue siendo meramente informativa ya que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ratifique las medidas no se podrán interponer sanciones.