La ausencia de la bandera arcoíris tensa el acto del Orgullo en Madrid

La ausencia de la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles ha tensado la celebración del acto institucional del Orgullo LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid, un evento en el que el Gobierno local ha estado representado por la vicealcaldesa Begoña Villacís y no por el alcalde y al que no ha acudido ningún edil de Vox.

El Consistorio vincula su decisión de no colocar la bandera en la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe poner banderas "no oficiales" en el exterior de edificios públicos para preservar la neutralidad institucional, lo que sin embargo no ha impedido que el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado cuelgue una pancarta arcorísis en Vicepresidencia.

Las críticas al Gobierno municipal han venido de la mano de COGAM, uno de los organizadores del Orgullo LGTBI en la capital. Su vicepresidente, Jesús Grande, ha reclamado la enseña acoíris en Cibeles y ha asegurado que esperaba "más valentía" por parte del Gobierno de PP y Cs.

El activista ha denunciado la LGTBIfobia que perjudica especialmente a las mujeres trans y el acoso a menores LGTBI en los centros educativos: "Por eso los gestos eran necesarios, la bandera era necesaria, para demostrarle a la ciudadanía no pasa nada por ser quien eres, amar a quien ames", ha recalcado.

Además, ha pedido a las instituciones y grupos políticos "que no consideren interlocutores" a quienes quieren volver a meterles "en el armario".

También se ha unido a las críticas Marta Higueras, portavoz de Más Madrid, quien ha denunciado los "recortes" en la campaña de visibilización del Orgullo y ha señalado que se podría haber puesto la bandera en un mástil en la calle.

"Debemos ir más allá y elegir. No podemos contentar a todos, a los socios de este Gobierno, a Vox, ausente en este acto por razones evidentes y obvias. No podemos contentar a Vox y a todas las personas que somos LGTBI, hay que posicionarse, espero que este Ayuntamiento se posicione con la igualdad", ha afirmado Higueras.

Ambas intervenciones han tensado el acto institucional, en el que la vicealcaldesa de la capital ha tomado la palabra en último lugar, defendiendo que la bandera no se ha colgado debido a la sentencia del Tribunal Supremo que lo prohíbe y cargando contra el "acoso LGTBI" que sufrió Ciudadanos en la marcha del Orgullo en 2019, un momento en el que ha dicho hablar como dirigente de la formación.

"Ahora que hablamos de valentía (...) me hubiese gustado ver a más compañeros de batalla defendiéndonos, sinceramente", ha afirmado Villacís, que también ha argumentado que "defender los derechos no tiene que ver con el tamaño de las banderas", ha agregado.

Además, Villacís ha reivindicado que "las mujeres trans no son mujeres de segunda", aludiendo a la polémica sobre si las mujeres trans son o no parte del sujeto de la lucha feminista y que "los hijos de gestación subrogada tampoco son hijos de segunda".

Solo las intervenciones de Borja Fanful por parte del PP y de la edil Maite Pacheco en representación del PSOE han evitado el confrontamiento en este acto institucuional. El edil 'popular' ha resaltado el compromiso de su partido con la tolerancia y con que Madrid sea una ciudad abierta, mientras que la concejal socialista ha llamado a no dar por hecho que la batalla por la igualdad ha terminado.

El responsable de Familias, Igualdad y Diversidad, Pepe Aniorte, quien ha abierto el acto, ha defendido la campaña del Ayuntamiento por el Orgullo como "transversal" y que visibiliza lo que "nos une"

Además, ha defendido que es necesario ir más allá de lo simbólico y cuando se cumplen 15 años del matrimonio igualitario, ha anunciado un programa de apoyo específico a familias LGTBI que se pondrá en marcha en 2021 en los Centros de Atención a la Familia (CAF) de la capital.

El Consistorio pretende acompañar en situaciones como la salida del armario, tanto de hijos como de padres, el acoso escolar o el respaldo a parejas LGTBI que busquen ser padres o madres y negociará ahora con las entidades y colectivos LGTBI este programa.