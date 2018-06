Al menos 24 autobuses incendiados en una ola de ataques en un estado de Brasil

Al menos 24 autobuses fueron incendiados en una ola de ataques registrados desde ayer en varias ciudades del estado brasileño de Minas Gerais (sudeste), informó hoy la Policía, que investiga su posible conexión con incidentes similares ocurridos en otras regiones del país.

Desde el domingo y hasta la madrugada de hoy, grupos de sospechosos, supuestamente ligados a una facción criminal, han incendiado al menos 24 unidades de transporte, tres bancos y algunos establecimientos públicos en 17 localidades de Minas Gerais, señaló la Policía Militar.

Las autoridades brasileñas han detenido por el momento a 30 personas por los ataques en Minas, que al parecer están "orquestados" por una organización criminal, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

"Tenemos facciones criminales actuando en Brasil y estos ataques no solo ocurrieron en Minas Gerais, ocurrieron en otros estados como Río Grande do Norte y Sao Paulo, no solo estuvieron dirigidos a Minas Gerais", señaló el mayor Flávio Santiago, portavoz de la Policía Militar, en rueda de prensa.

En la ciudad de Natal, la capital de Río Grande do Norte, el transporte público interrumpió su servicio el sábado después de que un autobús fuera incendiado durante un acto vandálico.

Los servicios de inteligencia de los cuerpos de seguridad de los estados brasileños implicados están cruzando información a fin de esclarecer los motivos de los incidentes, aunque la principal línea de investigación es que detrás está la actuación de una banda criminal.