Las autonomías del PP celebran que se mantengan los convenios del Plan de Vivienda

Consejeros de Fomento de comunidades autónomas en las que gobierna el PP han celebrado hoy que se mantenga la financiación de los convenios del Plan Estatal de Vivienda, que elaboró en su día el Gobierno de Mariano Rajoy, y que se han firmado hoy.

Los representantes autonómicos de Galicia, La Rioja, Madrid, Cataluña, Asturias, Extremadura, Murcia, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Ceuta y Melilla han firmado el convenio en el Ministerio de Fomento en una reunión convocada por el ministro del ramo, José Luis Ábalos.

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, y la consejera del mismo área de Galicia, Ethel Vázquez, han valorado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido mantener las cifras de financiación acordadas por el anterior ministro de Fomento, Íñigo De la Serna.

Gonzalo ha destacado que este plan significa la "defensa" de aquellos colectivos que sufren "algún tipo de vulneración social" gracias a un plan que "por suerte" se ha mantenido.

No obstante, ha criticado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por su "no gestión" a la hora de "facilitar 4.000 viviendas previstas" para aquellos ciudadanos en riesgo de vulnerabilidad, ya que, a su juicio "no ha puesto ninguna en el mercado".

Vázquez ha afirmado que la firma de los convenios es una "oportunidad" para Galicia, ya que incrementa los recursos destinados a la vivienda en su comunidad en un 25 por ciento, y porque supondrá un "empujón" en materia tanto de empleo como en la actividad económica.

Por su parte, los representantes de Fomento de Castilla y León y Castilla-La Mancha, Juan Carlos Suárez y Agustina García, respectivamente, han destacado que la firma del Plan Estatal de Vivienda será beneficioso para sus regiones ya que supone una ayuda para la defensa del medio rural y una solución para repoblar aquellas zonas con menos densidad de ciudadanos.

Para la consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias, Pilar Varela, la firma del Plan Estatal de Vivienda garantiza una "continuidad" hasta 2021 en cuestión de financiación para que aquellas "personas sin recursos" puedan "mantener el alquiler de su casa".

Así mismo, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Cristina Valido, ha hecho hincapié en que, gracias a la firma, "quedará garantizado" el desarrollo de "líneas de trabajo" como "la regeneración y la sostenibilidad" en los cuatro años que durará el plan.

Por contra, el secretario de Hábitat Urbano y Territorio de Cataluña, Agustín Serra, se ha mostrado "insatisfecho" con la partidas previstas ya que supone, según él, una "distribución injusta y por debajo del PIB catalán.