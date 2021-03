Las autoridades rusas aseguran que Navalni recibe atención médica necesaria

Moscú, 31 mar (EFE).- Las autoridades rusas aseguraron hoy que el líder opositor Alexéi Navalni, que ha anunciado una huelga de hambre en prisión tras denunciar un deterioro de su salud, recibe toda la atención médica necesaria.

Navalni vuelve a la lucha al declararse en huelga de hambre en prisión

Saber más

"Al condenado A.Navalni se le proporciona toda la asistencia médica necesaria acorde a las indicaciones médicas actuales", señaló en un comunicado el Servicio Federal Penitenciario de la región de Vladímir, donde se encuentra encarcelado el opositor.

"Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda, me declaro en huelga de hambre", escribió hoy Navalni en una carta dirigida al director de la cárcel.

El líder opositor, que cumple dos años y medio de cárcel por un antiguo caso penal, se queja de dolores de espalda y en ambas piernas, y ha denunciado que no le permiten ver a su médico de confianza.

Navalni, que entró el pasado día 11 en esa cárcel, ha llamado "campo de concentración" al lugar donde cumple su pena, famoso por la dureza de su régimen, y ha denunciado que solo recibe dos pastillas de ibuprofeno contra sus dolores.

El opositor asimismo ha acusado a los funcionarios de prisiones de someterle a tortura por "privación de sueño" al despertarle cada hora todas las noches.

El Servicio Penitenciario insistió hoy en que el estado de salud de Navalni, "según el resultado de los exámenes, se evalúa como estable y satisfactorio".

El pasado domingo miembros del Patronato Social de Presos (ONK, por su siglas en ruso) de Vladímir, visitaron al opositor en la prisión y dijeron que éste tiene dolor en una pierna pero "camina sin ayuda" y el Kremlin ha dicho que no le corresponde pronunciarse sobre cuestiones carcelarias.

El Servicio Penitenciario dijo este miércoles que la supervisión de los condenados en la prisión número 2, incluido Navalni, se lleva a cabo de acuerdo con la ley y se aplica a "todos los presos sin excepción".

"Los funcionarios penitenciarios cumplen estrictamente el derecho de todos los condenados a un sueño interrumpido de ocho horas. Por la noche, de conformidad con los requisitos de la ley, los agentes recorren los barracones y controlan visualmente la presencia de los condenados en sus camas", sostuvo.

Los abogados de Navalni han denunciado por su parte que han ido a la cárcel en varias ocasiones sin poder ver a su cliente, a lo que las autoridades han respondido hoy que aplican a las visitas los requisitos del Código Ejecutivo Penal de la Federación de Rusia.

El líder opositor también ha dicho que suma ya diez amonestaciones por supuesto mal comportamiento a raíz de infracciones que incluyen haberse levantado 10 minutos antes de lo estipulado, negarse a hacer gimnasia y escuchar una videoconferencia o por acudir a una reunión en camiseta.

"Al aplicar las penas al convicto a prisión, se tienen en cuenta las circunstancias de la violación, la identidad del convicto y su comportamiento anterior. Por reiteradas violaciones relacionadas con el desempeño de las funciones, por violación de las normas de vestimenta y el incumplimiento de la rutina diaria, a A. Navalni la comisión de la institución le impartió reprimendas", indicó el Servicio Penitenciario.

"Las medidas de castigo y el procedimiento para su aplicación a los condenados en el período de encarcelamiento se definen por la legislación vigente y se aplican a todos los convictos sin excepción", sostiene además.