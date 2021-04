Podemos avisa de que debe seguir la protección social haya o no estado de alarma

Madrid, 12 abr (EFE).- Unidas Podemos ha reiterado que las medidas de protección social contenidas en el estado de alarma deben continuar pese a que decaiga a partir del 9 de mayo y ha recordado que el Ejecutivo anunció el levantamiento del estado de alarma siempre de forma condicionada.

De hecho el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha abierto este lunes la puerta a que se prorrogue el estado de alarma si las autoridades sanitarias indican que el 9 de mayo, cuando finaliza el actual, la situación no mejora.

"Si las autoridades sanitarias consideran que no estamos en una posición mejor, las fuerzas políticas tendrán que asumir la posibilidad de hacer lo que se tenga que hacer, sea una prórroga o sea lo que sea", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Telemadrid.

No obstante, Iglesias ha asegurado que las comunidades autónomas no pueden escudarse en una "excusa jurídica" para no proteger a los ciudadanos y aplicar medidas restrictivas al margen del estado de alarma

También el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, en declaraciones a los medios en el Congreso, ha señalado que "la población tiene que ser prioridad fundamental para todas las administraciones y que independientemente de que haya o no estado de alarma tras el 9 de mayo tiene que haber protección social para garantizar el estado de bienestar".

"Hay que seguir articulando todos los mecanismos de ahora e incluso pensar en seguir profundizando", ha incidido al tiempo que ha recordado que "si nos fijamos en las declaraciones" del presidente del Gobierno cuando anunció el levantamiento a partir de mayo "estaba condicionado".

El posicionamiento de Unidas Podemos se produce después de que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, haya defendido que las comunidades autónomas tienen "legislación ordinaria suficiente" para abordar el control de la pandemia sin necesidad de un nuevo estado de alarma y el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya avisado de que si decae se vivirán "momentos muy delicados" y no habrá seguridad jurídica para tomar medidas.

Por otra parte, Mayoral también ha dejado claro que el Gobierno debe cumplir con el acuerdo sobre la Ley de Vivienda para frenar los precios abusivos de los alquileres y ha insistido en que esta norma debe contemplar alternativa habitacional para los desalojos forzosos "y así vamos a estar dando la matraca hasta que se cumpla el acuerdo".