Podemos avisa al PSOE de que ahora no cuenta con sus votos para los PGE y redobla su exigencia de la reforma fiscal

Ve "indispensable" regular el alquiler y marca a su socio el camino del SMI: "Lo que empieza como imposible acaba siendo factible"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Podemos ha advertido al PSOE que a día de hoy no dispone de sus votos, ni tampoco de los de sus socios parlamentarios, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha proclamado que la vía "ineludible" para el acuerdo pasa por desplegar la reforma fiscal y la nueva ley de vivienda, con regulación del alquiler.

Los portavoces estatales de la formación morada, Isa Serra y Pablo Fernández respectivamente, han explicado en rueda de prensa que las cuentas públicas deben articular ya un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para grandes empresas, además de acometer ya este año la derogación de la reforma laboral.

De hecho, Fernández ha expresado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se aprobará este martes en Consejo de Ministros como ha anunciado el presidente Pedro Sánchez tras reiteradas demandas de Unidas Podemos, revela el camino a seguir para el ala socialista del Ejecutivo.

"LO IMPOSIBLE ACABA SIENDO FACTIBLE"

"Demuestra que para el PSOE lo que empieza siendo imposible, acaba siendo factible", ha reivindicado el dirigente de la formación morada, para reivindicar que su apoyo es "condición de posibilidad" para fraguar un amplio acuerdo parlamentario sobre las futuras cuentas públicas, pues su espacio político tiene esa capacidad de "tejer" alianzas con los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura. .

Y es que Fernández ha desgranado que la regulación del alquiler y el avance en la fiscalidad progresiva son dos puntos recogidos en el acuerdo de gobierno, que deben ejecutarse dado que además son dos campos que generan consenso, tanto en las fuerzas parlamentarias que dan soporte al Ejecutivo como a nivel internacional.

En este sentido, ha reiterado que un tipo mínimo del 15% para lograr una fiscalidad "progresiva" y justa" es algo asumido por el G-20, la OCDE y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien acelera su puesta en marcha.

LAS POSTURAS SIGUEN ALEJADAS

"Sería inconcebible que un Gobierno progresista no incorpore ya este tipo mínimo del 15%", ha apostillado Fernández para calificar de "inaceptable" que las Pymes paguen proporcionalmente más impuestos que las grandes empresas.

De esta forma, ha enfatizado que ahora las posturas entre los socios de coalición están "lejanas" y que ahora no están garantizados ni los apoyos de Unidas Podemos ni de las formaciones que conforman la mayoría de legislatura.

"Hay voces en el PSOE que ven cercano el acuerdo, pero nosotros no lo vemos así (...) Hoy no está garantizado", ha lanzado Fernández para, no obstante, añadir que existe una voluntad de llegar a ese consenso, que se allana cuando el PSOE se "acerca" a lo pactado.

FUNDAMENTAL DEROGAR LA REFORMA LABORAL

Aparte de las materias "imprescindibles" en vivienda y fiscalidad, Serra ha puntualizado que en esta "nueva fase de legislatura" los PFE son "determinante", para lo cual se debe incluir la ampliación del permiso de materinidad y parternidad a seis meses, la prestación universal por crianza y también la mejora de las pensiones contributivas.

Y en esta lista un asunto "fundamental" es la recuperación de derechos laborales, lo que comporta "dejar atrás" este año la reforma laboral del PP, que fomentó la "temporalidad" y la "precariedad", sobre todo en mujeres y hombres.

"Estamos convencidas de que la derogación de la reforma laboral se va a dar en el Gobierno de coalición", ha proclamado Serra para insistir en que es hora de recuperar "los derechos arrebatados" a los trabajadores.

Sobre las polémicas declaraciones del ministro Escrivá sobre la falta de cultura en España para trabajar más en la edad entre 55 y 75 años, que luego ha matizado el titular de Inclusión y Seguridad Social Pablo Fernández también ha querido recalcar que los votos de Unidas Podemos nunca apoyarán extender la edad de jubilación y recudir prestaciones.