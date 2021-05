La AVT avala a su dirección para seguir difundiendo el "verdadero relato" de ETA

Madrid, 29 may (EFE).- La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha respaldado este sábado, en su asamblea general ordinaria, a su dirección, encabezada por Maite Araluce, y a su voluntad de seguir difundiendo el "verdadero relato" de ETA para que a la sociedad no le llegue el "tergiversado" de los terroristas.

Durante la asamblea, los asociados de la AVT han refrendado las cuentas de la asociación correspondientes a este último ejercicio, así como la gestión de Maite Araluce y su Junta Directiva, con un 100 por ciento de los votos, ha informado la entidad.

En su discurso, Araluce ha resaltado como una de las prioridades de la nueva etapa el trabajo por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares, así como "difundir el verdadero relato del terrorismo en España y no permitir que sean los terroristas los que cuenten una realidad tergiversada".

Otra de las líneas de actuación de la AVT este año está marcada por la amenaza que supone el terrorismo yihadista y, de hecho, la asociación se ha personado durante los últimos meses en varios procedimientos iniciados en la Audiencia Nacional contra las acciones de presuntos seguidores de Dáesh.

También seguirá trabajando en todos los atentados de ETA y de otros grupos terroristas que continúan sin resolver.

Respecto a ETA, la asociación quiere dejar claro que "no se puede pasar página de la noche a la mañana" y cree necesario que la sociedad "asuma que no ha habido justificación alguna del terrorismo y que no hay conflicto social que avale el recurso a la fuerza y a la vulneración de derechos humanos para conseguir fines políticos".

La AVT seguirá luchando para evitar los recibimientos y homenajes a los presos etarras, y continuará "reivindicando el papel de las víctimas del terrorismo cada vez que se produzcan nuevos acercamientos de presos a cárceles propias y próximas al País Vasco y Navarra".