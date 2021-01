La AVT entrega sus premios con críticas al Gobierno por los acercamientos de etarras

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha entregado este lunes sus IX premios 'Verdad, memoria, dignidad y justicia' y sus Cruces de la Dignidad con un acto, bajo el título 'Por un verdadero relato del terrorismo con vencedores y vencidos', en el que han criticado los acercamientos de presos de ETA utilizando "supuestas cartas de arrepentimiento".

Así lo ha sostenido la presidenta de AVT, Maite Araluce, durante su intervención desde el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, que ha comenzado con el agradecimiento a los que han hecho posible la celebración de esta ceremonia que debería haber tenido lugar en 2020, pero que debido a las circunstancias derivadas de la pandemia y tras la borrasca Filomena tuvo que retrasarse a esta fecha, muy próxima además a la celebración del 40 aniversario de la AVT.

Araluce ha puesto en valor que la AVT ha actuado como un "dique de contención" frente a decisiones políticas y que justo en ese momento se encuentran ahora. "Luchamos prácticamente en solitario contra todos aquellos que quieren cambiar el relato del terrorismo tratando de propagar la idea de que las víctimas somos cosa del pasado y lo único que buscamos es venganza", ha enfatizado.

En este punto, ha insistido en los acercamientos de presos etarras y ha criticado que "los hechos desmienten" las explicaciones del Ministerio del Interior, que alega que cumplen la legalidad, así como la idea de que no obedecen a ninguna estrategia generalizada. "Primero el traslado y después su libertad porque no nos equivoquemos, no los quieren cerca, los quieren libres", ha zanjado Araluce sobre este asunto.

UN ÚNICO RELATO, EL DE LAS VÍCTIMAS

En esta misma línea se ha pronunciado el consejero de la AVT, Miguel Ángel Folguera, quien ha pedido un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Sus palabras han estado dirigidas a la defensa de un único relato, "el de las víctimas del terrorismo". Para Folguera, deben ser "las únicas que reciban homenajes y reconocimiento y las últimas con autoridad para narrar lo sucedido".

"No creemos en un blanqueamiento de asesinos a través de arrepentimientos y perdones de formulario porque consideramos que no hay mayor verdad que la de un relato narrado por sus protagonistas", ha concluido.

Folguera ha sido el encargado de leer el acta de concesión de los premios que ha entregado Araluce junto a la secretaria cuarta de la Mesa del Senado, Cristina Ayala, en representación de la Cámara territorial, quien ha agradecido el trabajo de la AVT y les ha pedido que "nunca abandonen el relato porque se necesita seguir recordando las huellas del zarpazo del terrorismo en España".

GALARDONADOS

En nombre de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid ha recogido el premio su director general, Luis Miguel Torres, mientras que por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa ha sido el general de brigada José Manuel Cuesta Casquero.

Las Medallas de Honor de la AVT, conocidas por el nombre de Cruces de la Dignidad, han sido concedidas a diferentes personalidades entre las que se encuentran el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; el consejero de Justicia, Interior y Víctimas madrileño, Enrique López; el fiscal de la Audiencia Nacional y coordinador para los atentados sin resolver, Marcelo de Azcárraga.

También se ha reconocido al jefe de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz Blanco; la periodista y diputada de la Asamblea de Madrid, Almudena Negro; la vicepresidenta y exdelegada de Extremadura de la AVT, Inmaculada Sánchez, y la periodista especializada en terrorismo, Ana Terradillos.

REFERENTES ANTITERRORISTAS

La presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, ha inaugurado la ceremonia rindiendo homenaje con sus palabras a los senadores asesinados por ETA Enrique Casas, Manuel Broseta y Manuel Jiménez, para después hacer hincapié en que el Senado es un escenario "neutral".

Asimismo, Llop ha destacado que "España es un referente internacional" en la lucha contra el terrorismo, al tiempo que ha detallado que esto no hubiera sido posible sin la participación de la sociedad civil con las instituciones. "Hemos sabido reaccionar de forma exitosa adaptando los mecanismos institucionales y legislativos para una mejor persecución del terrorismo, así como para la protección y reconocimiento de las víctimas", ha añadido.

En esta clave, Llop ha mencionado la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, modificada a su vez por la Ley 29/2011, de protección integral a las víctimas, así como "la exitosa trayectoria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del sistema judicial y la entereza de la sociedad española".