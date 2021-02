Ayuso abre la puerta a una fusión entre PP y Cs que rechaza Aguado

Madrid, 22 feb (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha asegurado que en Madrid el PP y Ciudadanos "están fusionados de facto" dentro del Gobierno de coalición y, respecto a la posibilidad de una fusión de ambos partidos a nivel nacional, ha dicho que "en el futuro está todo abierto".

Sin embargo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha rechazado una posible fusión entre ambos partidos, ya que "el centro político en España tiene nombre y apellidos y es Ciudadanos y no está en venta".

"Si eres del centro político naces, no te haces", ha afirmado Aguado preguntado por varias informaciones sobre contactos por parte del PP para atraer a políticos de Ciudadanos tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, donde ambos partidos gobiernan en coalición.

En la firma del acuerdo marco para las residencias concertadas, el vicepresidente ha subrayado que Cs ya tendió la mano al PP para llegar a acuerdos, como en País Vasco, Galicia y Cataluña, y fueron los populares quienes declinaron "acercar posturas en dos ocasiones", en las elecciones gallegas y catalanas.

Por su parte, Ayuso ya alentó la posibilidad de fusionarse con otros partidos después de que se anunciara el abandono de la sede del PP en la calle Génova.

"Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones. Seamos la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en libertad en España", escribió en Twitter.

En una rueda de prensa celebrada este lunes tras presentar el primer autobús de hidrógeno que se pone de prueba en España, Ayuso ha indicado que tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento están trabajando "dos partidos políticos" juntos con programas "diferentes" y, aunque defiende que "no han de perder sus siglas", ha dicho que "en el futuro está todo abierto".

A su juicio, en el presente "no puede haber fusión más importante" que estar resolviendo "juntos" las cuestiones de los ciudadanos a través del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y ha mostrado su deseo por que las formaciones sigan "caminando" juntas, formando un proyecto "en el que cada vez más ciudadanos se ven identificados".

"Tenemos que seguir por ahí", ha señalado la presidenta madrileña, que ha negado estar "liderando absolutamente nada" para atraer a políticos de Ciudadanos.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha negado "categóricamente" que "por parte de alguien del PP" o del grupo municipal popular "se esté intentando atraer a nadie de Ciudadanos".

"Mi proyecto no es atraer a nadie de Ciudadanos, me parecería una deslealtad, no con Ciudadanos sino con Madrid y los madrileños. Si en este momento estuviera centrado en atraer gente de Ciudadanos, o centrado en atraer concejales o en atraer personal o en atraer afiliados, estaría traicionando a Madrid y a los madrileños", ha señalado el regidor en la reapertura parcial del Retiro.

También ha sido contundente la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), que ha asegurado que "a ningún concejal de Ciudadanos se le pasa por la cabeza irse al PP" porque en la formación naranja tienen "claro" su proyecto y ahora es "más importante que nunca" un partido "de centro de verdad".

"Creo que es fundamental que tengamos confianza en un equipo de Gobierno, para mí la lealtad es muy importante, yo trato de ser leal y lógicamente exijo lo mismo, y por todo ello espero que no sea cierto (....) Quiero pensar que seguimos teniendo un Gobierno leal, porque yo voy a trabajar así", ha subrayado.