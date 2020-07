Ayuso achaca polémica sobre Juan Carlos I a "plan oculto" para dividir España

Madrid, 14 jul (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes los "debates falsos y estériles" como el que considera que se ha creado en torno a los presuntos negocios ocultos del rey Juan Carlos y cree que la polémica va "en paralelo" con "un plan oculto para ir dividiendo España".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones sobre el presunto dinero oculto que el rey emérito tenía en Suiza y la donación que hizo de 65 millones de euros a su amiga, Corinna Larsen, al margen del fisco.

"Es más inquietante que lo que funcione sea cuestionado y que lo que no funcione, sin embargo, no sea solucionado", ha dicho Ayuso en una entrevista a Telemadrid, donde ha criticado que se ponga el acento en "pequeñas batallas que dan unos" y que, pese a ser "seductoras y revolucionarias", representan "tiranías".

Preguntada sobre si debería investigarse al rey emérito, Ayuso ha contestado: "No, insisto, si a mí me preguntan qué es lo inquietante, para mí lo inquietante es que pongan ahora mismo el acento en la monarquía, porque no es casualidad. Nadie va por la calle cuestionándose si una monarquía o una república es lo que ahora mismo necesita España".

Ayuso considera que, a través de "los nacionalismos periféricos" y el "ataque hacia el legado de España", se está "desdibujando" y "eliminando todo aquello que nos da sentido como nación"

"Estamos teniendo constantemente la búsqueda de la fragmentación entre territorios, entre hombre y mujer, entre luchas de clases, nos quieren dividir constantemente como españoles, pocas veces respetando tradiciones para quien las quiera, y pocas veces fomentando políticas de unidad", ha agregado.

La presidenta considera que, en la situación actual, la monarquía "no es lo que más preocupa" a la gente, y ha reclamado "unidad" para que los ciudadanos sean "conscientes del proyecto que supone nuestra gran nación".