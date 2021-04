Ayuso acusa a la izquierda de aumentar el "efecto llamada" de las amenazas

Madrid, 26 abr (EFE).- La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de "crispar" el ambiente de la campaña electoral y ha opinado que los responsables políticos deben tratar "con discreción y serenidad" las amenazas que pueden recibir, en lugar de hacer "circos" y aumentar "el efecto llamada".

Así lo ha afirmado Ayuso en un acto electoral en el Teatro José María Rodero, en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, ante unas 300 personas más las que se han quedado fuera, entre ellas el exdiputado de Cs en la Asamblea de Madrid Juan Rubio, que ha sido invitado por el expresidente madrileño, exconsejero y presidente del PP de Torrejón, Pedro Rollán.

Aunque ha condenado "todo tipo de violencia", Ayuso ha dicho "todos recibimos como responsables políticos amenazas, la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos", ha subrayado.

Todo ello, después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, haya recibido una navaja ensangrentada, días después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron amenazas de muerte por medio de cartas que contenían balas en su interior.

"Yo misma he estado en la lista yihadista", ha dicho la mandataria, que ha urgido a "tratarlo con discreción y serenidad" para evitar "aumentar el efecto llamada".

"A ver a quién han puesto en la seguridad de algunas instituciones, a mi me llega a mi despacho pasando por escáner de la Real Casa de Correos un abre latas de una lata de mejillones y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su trabajo", ha aseverado la candidata popular, y ha dicho que "si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones como para gestionar Barajas o un país".