Ayuso acusa a Unidas Podemos de querer organizar "un nuevo régimen" pero "la Constitución es su principal freno"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Unidas Podemos de querer llevar a los ciudadanos de este país a "un nuevo régimen" pero que la Constitución Española que quieren "destruir" es "su principal freno".

Durante la Sesión de Control al Gobierno, a la pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, al preguntarle sobre si considera que respeta los derechos recogidos en la Carta Magna, Ayuso ha dicho que sí y ha resaltado que la Comunidad "no ha dejado de crecer en los últimos años" bajo la "libertad", no como hacen sus "equipos de prensa" en el Congreso de los Diputados.

"A ustedes no les interesan todos los derechos que estamos defendiendo. Ni el acceso a una vivienda digna, fomentan la okupación ilegal, abjuran de la presunción de inocencia, de la protección de la infancia o la distribución de la renta orientada al empleo", ha lamentado la presidenta.

En este punto, ha criticado que no quieran "unir en transición" a todos los ciudadanos de este país "de izquierda a derecha" y que sí quieran llevarles a "un nuevo régimen". "Por eso la Constitución es su principal freno, por eso la destrozan, atacan al Rey, pactan con el brazo político de ETA, atentan contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e intentan adoctrinar a los niños", ha lanzado.

Por su parte, Jacinto ha acusado al Gobierno regional de "atentar contra el pluralismo político" recogido en la Constitución, cuando ni siquiera se leen las enmiendas de los partidos de izquierda para los Presupuestos regionales. Además, ha lamentado que pongan trabas al tratamientos del VIH para personas migrantes, a las mujeres embarazadas, listas de espera y despedir a sanitarios.

Asimismo, le ha espetado que pacten con Vox para "cargarse la educación pública para dar cheques a la privada, no escucha a los vecinos de San Fernando de Henares" y no acata el derecho que obliga a garantizar que los madrileños puedan respirar "aire puro y no metano".

"Podría seguir así, porque esto sí que es un fracaso, pero para la política madrileña sería deseable que nos dejara de faltar el respeto en cada pleno", ha trasladado, al tiempo que le ha indicado que le traía un regalo, un libro de Adela Cortina sobre ética para que entienda lo importante que es respetar a las personas".