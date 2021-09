Ayuso afirma no tener "nada más que decir" hasta el Congreso regional del PP

Madrid, 30 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que ella "no ha abierto la boca" sobre el futuro del PP en la región más allá de mostrar su intención de, "cuando se convoque" el Congreso regional del partido, "dar un paso adelante y presidir la organización, como hacen el resto de presidentes autonómicos".

"Yo ya hace un mes que simplemente manifesté mi intención de que, cuando se convoque el congreso, daré un paso adelante. A partir de ahí no he vuelto a abrir la boca sobre el asunto y si me preguntan siempre digo lo mismo: cuando se convoque quiero hacerlo, pero no tengo nada más que decir", ha añadido Ayuso.

En una entrevista en Cope, Ayuso ha señalado que le gustaría que "la ilusión del 4 de mayo, que ha teñido de azul la Comunidad de Madrid, se trasladara a todos los rincones" con ella "como presidenta del partido", para "acompañar a candidatos", además de "normalizar una situación que lleva ya mucho tiempo enquistada ahí".

"Eso es todo lo que pretendo. Toda la vida el presidente del partido ha sido el presidente de la administración, a nivel nacional y a nivel autonómico. Todo se resolverá bien, pero es una cuestión que el partido nacional, yo ahí no digo nada, lo ha aparcado para el año que viene, para todos los congresos uniprovinciales, y no he vuelto a decir nada", ha reiterado.

La presidenta regional, que continúa su gira por EE.UU., ha asegurado que está siguiendo "con bastante satisfacción" los titulares que está dando la Convención de su partido y "viendo que tantos líderes nacionales e internacionales se interesan por el proyecto del PP y por el cambio que todos necesitamos en España".

"Está dando una imagen en ese sentido muy satisfactoria y creo que a lo largo del fin de semana será mucho más todavía", ha subrayado Ayuso, cuya presencia en esta Convención no llegará hasta el próximo sábado, una vez que regrese de su viaje por EE.UU., por lo que ha disculpado su ausencia.

En este sentido, ha dicho haber estado "perfectamente representada" por su "compañero" José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la capital, al no poder estar en Madrid este miércoles, cuando la convención itinerante del PP ha pasado por la comunidad que preside.

Preguntada sobre si fijaría su techo político más allá de Madrid, la presidenta madrileña no lo ha descartado aunque ha recalcado que está "plenamente satisfecha" con un proyecto al que "hace unos años ni siquiera aspiraba, porque parecía demasiado importante", como es "ser presidente de una comunidad como esta, que está al servicio de España".