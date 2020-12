Ayuso alaba la labor del rey emérito y dice que "no es un ciudadano más"

Madrid, 10 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves la trayectoria del rey Juan Carlos, a quien no considera "un ciudadano más", al tiempo que ha subrayado que tiene derecho a regularizar su situación cuando considere oportuno.

"Su problema no es el rey Juan Carlos, es Felipe VI y la monarquía parlamentaria que recoge la Constitución", ha expresado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha cargado contra la izquierda por atacar al monarca y querer derrocar el consenso de la Carta Magna "por una república bananera".

El rey Juan Carlos ha presentado una declaración tributaria voluntaria con la que ha saldado una deuda de 678.000 euros, como hacen, ha explicado Ayuso, futbolistas, famosos o políticos "de todo tipo" cuando consideran "en tiempo y forma",

"La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley, porque el rey Juan Carlos no es ni muchísimo menos como usted", ha asegurado Ayuso, y ha añadido que el monarca ha sido "un gran embajador" y gracias a él "pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien".

La presidenta madrileña ha subrayado que defiende la Constitución española "punto por punto en un momento de tanta crispación política en abrirla solamente para que sigan imponiendo una España frente a la otra".

En esta línea, ha insistido en que la izquierda intenta derrocar la Constitución "por tierra, mar y aire", ya que su "objetivo" es la Monarquía e ir contra Madrid.