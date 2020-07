Ayuso asegura que no caerá en "provocaciones" de quienes "atacan" a Madrid

Madrid, 9 jul (EFE).- La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido este jueves que hará "todo lo que esté" en su mano por evitar que "los temores" de los madrileños "se hagan realidad", y ha avisado de que no caerá en las "provocaciones" de quienes "buscan distraer la atención de sus propias responsabilidades atacando a Madrid".

En el pleno de la Asamblea, Ayuso ha dicho que la Comunidad de Madrid "se recuperará" de la crisis del coronavirus y volverá a ser la región "próspera, alegre y creativa" que ejerce como "motor de España".

"Es la hora de los madrileños que lo están pasando mal, que se las ven y se las desean para sacar adelante su pequeño negocio", ha declarado la jefa del Ejecutivo, quien ha recordado a "los autónomos que tienen que renegociar alquileres" y a "los que se han quedado sin empleo".

También ha citado a "los que no han podido levantar la persiana", los que "no saben cómo pagarán las nóminas" y quienes "dudan de si podrán iniciar sus estudios universitarios porque en casa las cosas se están poniendo muy feas".

Asimismo, Ayuso ha apelado a las familias que "hacen maravillas" para que la crisis "no se vaya notando en la comida de cada día", se ha acordado de "esta generación que se ha quedado sin graduación o sin viaje de fin de curso" y de quienes "han aplazado" sus bodas, vacaciones o proyectos familiares.

"Con todos ellos está cada uno de los miembros de este Gobierno y cada uno de los miembros de esta Asamblea, y eso espero", ha proclamado.

Ayuso se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Alfonso Serrano, quien ha criticado "la nueva normalidad que promete" el Gobierno nacional, cuyos "errores", ha advertido, "afectan a Madrid".

"Es importante tener aquí, en la Comunidad de Madrid, un Gobierno sólido, con un rumbo definido y las ideas claras", ha subrayado Serrano en contraposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de justificar a Pablo Iglesias, "un vicepresidente machista que ataca a la prensa".

Serrano ha añadido que Madrid no prometerá "una nueva normalidad que hoy se traduce en trabajadores haciendo cola en bancos de alimentos porque no han cobrado su ERTE", y que tampoco hablará "de escudo social" como si ya no existiera un sistema de bienestar antes de que llegaran "los iluminados morados".