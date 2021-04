Ayuso asegura que se rebelará contra la "imposición fiscal" del Gobierno

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que se rebelará contra la "imposición fiscal" del Gobierno central.

"Nosotros nos vamos a rebelar contra esa imposición fiscal, ya se lo anuncio, y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para no solo no subir los impuestos en Madrid, como venimos defendiendo, sino bajarlos y hacer una bajada histórica en el IRPF, a lo que me he comprometido personalmente", ha sostenido en declaraciones a los medios, en el Salón de Arte Moderno.

Según ha expuesto, si el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, no sube los impuestos, lo hará "su partido", y se verán afectados "las inversiones, los empresarios y los ahorradores".

Además, ha hecho hincapié en que, aunque ahora diga lo contrario, Gabilondo pactó con Más Madrid hace meses la subida de impuestos que ahora el Gobierno de España "va de manera unilateral a imponer".