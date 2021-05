Ayuso aspira a tener formado gobierno en la Comunidad de Madrid en la semana del 21 de junio

Apuesta por que el PP asiente "la base electoral" siendo fieles a sus principios "y no con bandazos"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, aspira a tener formado gobierno en la semana del 21 de junio.

Estos plazos los ha trasladado la propia dirigente madrileña en el seno de la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid, que se ha celebrado este jueves por la tarde, para analizar el trabajo realizado durante la campaña electoral.

Así, según fuentes de su entorno, tras la constitución de la Asamblea, que tal y como se fija en los plazos del decreto de convocatoria de elecciones se celebrará el 8 de junio, Ayuso quiere que el 17 y el 18 se celebre el debate de investidura. La presidenta regional solo necesitaría el apoyo o la abstención de Vox para gobernar en solitario, al haber conseguido 65 escaños.

Según sus plazos, el 19 de junio sería su toma de posesión y el 21 de junio la toma de posesión de sus consejeros así como la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario.

"CLAVES DEL ÉXITO"

Por otra parte, Ayuso ha enumerado durante su intervención las "claves del éxito" de la campaña. Así, ha destacado el trabajo en equipo de todas las sedes, las bases, los militantes y especialmente, el del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, el del Ayuntamiento de la capital y el del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

También ha resaltado a "los ciudadanos, a los votantes, a los que se les ha tratado como adultos, siendo dueños de su destino al poder ir a las urna" así como la "firmeza" en la toma de decisiones. En este sentido, la 'popular' ha destacado "la actitud en la toma de decisiones que se han tomado tanto en el Gobierno como en el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, al frente, muchas veces no populares pero importantes".

En este sentido, ha resaltado "que cuantas más huelgas, manifestaciones o circos, más evidente es el rechazo que tienen al cambio y a la transformación por los que ha abogado siempre el PP".

Ayuso aludido al "despertar de la sociedad civil frente al sanchismo". Para la presidenta madrileña, "el sanchismo es un peligro absoluto para España". "Por eso, ojalá esta ilusión que se ha transmitido a los ciudadanos este 4M llegue a todos los rincones del país y que Pablo Casado con su equipo lleguen pronto a la Moncloa y cambien el rumbo de España porque ahora mismo como estamos es imposible", ha insistido.

"ASENTAR LA BASE ELECTORAL"

Además, la dirigente regional ha lanzado el mensaje de que es el momento de "mirar para adelante y asentar y ampliar la base electoral". "Es posible si sabemos hacer las cosas con criterio, y no con bandazos, no significa que tengamos que ir detrás de la gente cambiando nuestros principios e ideas, significa gobernar para todos los ciudadanos siendo conscientes de que en Madrid todo cabe", ha declarado.

Ayuso ha trasladado que deben ser conscientes de que "los ciudadanos ya no distinguen tanto entre izquierda y derecha, sino que entienden entre un poder obsceno y ciudadanos libres que no quieren seguir viendo cómo les están arrebatando sus vidas y sus proyectos a cambio de políticas que no están basadas en informes técnicos o sanitarios".

"Los votos que hemos recibido han sido votos prestados, que prefiero llamar votos exigentes, son votos, sobre todo, que ahora lo que necesitamos es que se asienten y no tanto hacer giros. Siempre hablan de giros, pero nosotros no hemos girado al centro izquierda ni a ningún lado", ha manifestado ante los miembros de su formación.

Para Ayuso, el PP ha sido "el mismo partido de siempre, donde ensanchando la base ha sabido representar a ese centro izquierda descontento que ama a España y que viendo las cosas de otra manera quieren lo mejor para ella". También, según ha indicado, "al centro, al centro derecha, desde el voto más conservador a muchos socialdemócratas de toda la vida" que querían lo mejor para el país y con los que se han entendido" en muchas ocasiones a lo largo de la historia, cada uno desde su punto de vista, pero que unía un mismo fin".

"La base social del PP se ha ensanchando tantísimo en la Comunidad de Madrid y el trabajo es tan importante porque tenemos que saber trasladar nuestra política a estos votantes tan distintos pero que a la vez están tan unidos: Gente joven, mayores, de todas las nacionalidades...", ha concluido.