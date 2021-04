Ayuso augura que el 4M los madrileños demostrarán que Sánchez "está acabado"

Madrid, 25 abr (EFE).- La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo que las elecciones del próximo 4 de mayo han activado "la cuenta atrás" para que los ciudadanos digan que el proyecto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "está acabado".

En un acto electoral en la Finca La Alquería, un lugar destinado para la celebración de bodas y eventos en el municipio madrileño de Alcorcón, Ayuso se ha mostrado convencida de que los madrileños dirán en los comicios autonómicos "se acabó" a la "hipocresía", la "tiranía" y la "prepotencia" de Sánchez.

Ante un centenar de personas en este recinto cerrado, en su intervención ha criticado que el PSOE haya celebrado un mitin en un polideportivo ubicado en una zona confinada de Getafe, y en el que ha participado el presidente del Gobierno.

"Nosotros sí cumplimos las normas y los protocolos y no pensamos que estamos por encima del bien y del mal, no como el presidente, que no ha tenido un lugar mejor para hacer un mitin contra la Comunidad de Madrid que en una zona confinada de la misma", ha expresado Ayuso.

La candidata popular se ha preguntado si "es o no hipocresía hablar a las personas más necesitadas y luego tener esas facturas de miles de euros de la Moncloa para pagar jamón de jabugo y champagne", o que el presidente del Gobierno, "en la peor crisis sanitaria de la historia, el verano pasado estuviera tres semanas de vacaciones y yo solo tres días".

"¿Es o no hipocresía un presidente que no va a los parlamentos, que no se somete a las entrevistas, que no da la cara y que solo va, de vez en cuando, a los mítines para arremeter contra una administración inferior como es la Comunidad de Madrid?", ha cuestionado Ayuso, para quien esa "hipocresía, elitismo y tiranía es lo que el próximo 4 de mayo se va a acabar".

La jefa del Ejecutivo regional ha defendido su discurso "en positivo" y de "centro derecha", que "concita apoyos" y "busca los consensos", frente a la "división" y el "enfrentamiento" del PSOE, que "busca dividirnos con el pasado" y que ha pactado con "el entorno político de ETA y los independentistas".

A su juicio, Sánchez "se abraza al comunismo" y se ha olvidado de "dar respuestas" a los problemas de España.

"El sanchismo y el comunismo han abandonado también al comunismo", ha dicho la mandataria popular, que ha insistido en que "no hace falta ser de derechas para oponerse a Sánchez, sino ser sensato".

Frente a ese modelo, ha situado el que ella encabeza "de libertad y el que toda España querría para sí misma", y aspira a representar a una sociedad "plural", "llena de matices" que premie "el esfuerzo" y sin alentar "el miedo".

"Me quedo con un discurso en el que cada vez más ciudadanos se sientan representados por un proyecto que ha trascendido al PP para representar a toda la sociedad madrileña, a los conservadores, a los liberales, a los democristianos, a los socialistas que aman España y que están absolutamente en contra de lo que está haciendo el sanchismo de la mano del comunismo", ha zanjado.