Ayuso avanza que mañana se aprobarán nuevas medidas en la Comunidad para "hacer de noviembre un mes todavía más seguro"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que la Consejería de Sanidad aprobará mañana una orden con nuevas medidas para "hacer de noviembre un mes todavía más seguro".

Así lo ha trasladado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Alfonso Serrano. En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno regional trabaja en un vía que creen que está "dando resultados" y así continuarán haciendo.

En concreto, seguirán impulsando más campañas, ahondarán en medidas dado que "ahora viene el frío" y se tienen afrontar nuevas dificultades y van a seguir aumentando los test en más puntos de la región.

En este sentido, ha insistido en que lo que hay que hacer por encima de todo es "evitar el confinamiento". Ayuso ha hecho hincapié en que el confinamiento "está disparando las depresiones", afectando a los niños con dificultades, como los que tienen síndrome de Down o autismo, desorientado a los mayores así como impactando contra las economías más vulnerables.

"No queremos ni cerrar la actividad, ni confinar a la gente. Tenemos que luchar contra el virus. No se trata de abrir-cerrar, abrir-cerrar sino de tener medidas intermedias. No podemos despedir camareros, dependientes... Los comerciantes y autónomos pagan locales, pagan empresas", ha remarcado.

Así, ha insistido en que van a intentar apostar por un "término medio" y "aguantar con el esfuerzo de todo para que pronto lleguen las Navidades", con el objetivo de que mejore la economía mientras la curva baja.