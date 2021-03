Ayuso carga contra la izquierda por encasillarla "en la ultraderecha"

Madrid, 29 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra sus adversarios de la izquierda por compararla con Trump, encasillarla "en la ultraderecha" y calumniarla "allá donde han podido", para luego "apelar al centro y a la moderación".

En declaraciones a los medios tras presentar su programa económico a la patronal madrileña, CEIM, Díaz Ayuso ha afirmado que la izquierda, y en concreto el PSOE, "está mintiendo constantemente" porque "claro que van a pactar con Podemos en Madrid", ya que "no se puede permitir, después de 25 años intentando entrar en la Comunidad, perder esa oportunidad".

Ha afirmado que el PSOE es un partido que "difunde imágenes de restaurantes para cerrarlos", que está "en contra de la libertad de las familias", que "acusa a Madrid de hacer dumping fiscal" y que "quiere que se pague por heredar una vivienda".

Ha subrayado, además, que desde el Gobierno los socialistas tienen "infrafinanciada y castigada" a la Comunidad de Madrid.

Preguntada por sus posibles pactos de gobierno tras las elecciones del 4 de mayo, la presidenta madrileña ha reiterado que aspira "a gobernar en solitario" para "ser libre", ya que en sus dos años gobernando en coalición con Ciudadanos no ha tenido "ni siquiera la oportunidad de tener unos presupuestos".

No obstante, ha indicado: "Si pudiera después, en el futuro, contar con algunos buenos gestores de Ciudadanos, que los he conocido, lo haré, porque no tengo ningún estigma ni creo que los únicos buenos gestores estén en el PP, quiero un Gobierno de los mejores".