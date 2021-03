Ayuso censura palabras de Revilla sobre que Madrid será "un bomba" en 15 días

Getafe, 23 mar (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este martes un comentario de su homólogo en Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre que Madrid será una "bomba" de contagios dentro de 15 días, y ha puesto en valor que mientras él daba "revilletas" a los ciudadanos en Madrid "traíamos 22 aviones" con material para proteger a sanitarios.

El presidente cántabro vaticinó el lunes un pico de contagios tras Semana Santa, "sobre todo en Madrid", según una conversación captada por micrófonos mientras hablaba con varios consejeros.

"Madrid va a ser una bomba dentro de quince o veinte días" porque restricciones "no hay ninguna" y en cuanto a aforos "los interiores están llenos, abarrotados", dijo el presidente de Cantabria.

"Me extraña que haya sido capaz de darles las 'revilletas' famosas a los ciudadanos como única alternativa a la protección sanitaria. Nosotros, mientras, no dábamos esas revilletas: traíamos veintidós aviones con material sanitario para proteger a todos los profesionales que han estado al frente de la lucha contra la Covid-19", ha respondido este martes Ayuso en un acto en Getafe.

La presidenta madrileña ha declinado hacer referencia a otras comunidades autónomas "por respeto", aunque ha apuntado que si se empieza a comparar cómo se ha gestionado la pandemia, "a lo mejor la Comunidad de Madrid en algún momento tiene que empezar a sacar pecho".

Por su parte, el alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho en un acto en la calle de Bravo Murillo que desconoce los "conocimientos epidemiológicos que tiene Revilla como para opinar que Madrid va a ser una bomba dentro de 15 días", y ha reiterado que "no es bueno para nadie que desde otras comunidades autónomas -ya ha pasado en los últimos meses- se señale a Madrid".

Después, en la calle Génova, Almeida ha defendido que Madrid "no ha hecho nada que no esté previsto en el estado de alarma" y ha censurado que "apelar a Madrid siempre como enemigo" no ayuda a vencer a la pandemia.

"No es enfrentar territorios sino sumar esfuerzos", ha agregado, y ha dicho estar seguro de que "cuando Cantabria ha estado peor que Madrid" lo que hubiera agradecido Revilla del resto de comunidades autónomas es "palabras de aliento y no señalamiento".

También en la calle de Génova la edil del PP Andrea Levy ha apuntado que "hay una campaña del Gobierno de España socialista contra Madrid".

"Los madrileños destacan la buena gestión del Gobierno de Ayuso y lo veremos el 4 de mayo en las urnas. La única bomba será la bomba Ayuso", ha zanjado la concejala 'popular' en la capital.