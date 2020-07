Ayuso considera válidas las explicaciones de Reyero sobre el contrato de Room Mate: "Le creí y no tengo que mirar más"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado válidas las explicaciones del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Cs) sobre el contrato publicado "por error" que afectaba a Room Mate, la cadena hotelera donde la dirigente se alojó durante la pandemia.

"Yo ya le pedí explicaciones al consejero, él me las dio y le creí. Creo que ya no tengo que mirar más allá. Tengo que seguir caminando con él y con el resto del equipo afrontando una situación de incertidumbre como la que tenemos ahora mismo", ha señalado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, al ser preguntada por la investigación interna que anunció que se llevaría a cabo.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha manifestado que no hay que darle "más importancia" aunque ha reconocido que en su momento le sorprendió porque no tiene "nada que ver con ningún contrato de nadie" y eso le causó "un perjuicio". "Lo importante no soy yo en esto", ha indicado a continuación.