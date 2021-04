Ayuso cree que Fernando Simón demuestra tener "más altura" que Sánchez al decir que Madrid no miente con las cifras

PARLA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha demostrado "ser más responsable", "más sincero" y tener "más altura" que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así ha contestado a los periodistas, al ser preguntada por las declaraciones de Simón en las que señalaba que no le constaba que los datos que da el Gobierno de la Comunidad de Madrid "sean falsos".

En un acto de precampaña del PP en Parla, la dirigente madrileña ha ironizado con que no se esperaba que Sánchez "hubiera mentido" porque total "está gobernando con los que le quitarían el sueño en caso de llevarle a La Moncloa como es Podemos o los independentistas de los que tanto renegaba y que también le han hecho presidente y a quienes está devolviendo los favores".

"Es increíble pero el señor Simón, que estaba de parapeto para que (Salvador) Illa no diera la cara y a su vez Illa estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable, más sincero y ha demostrado tener más altura de miras que el propio presidente. Claro que no estamos mintiendo con las cifras. Son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid", ha lanzado.