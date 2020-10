Ayuso cree que ante la salud "siempre" hay que ser prudentes pero también ante la economía: "No solo se muere de Covid"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el sistema de restricciones por zonas básicas de salud y cree que ante la salud siempre hay que ser "prudentes" pero también ante la economía, porque "no solo se muere de Covid-19".

En una entrevista con el periódico italiano 'Corriere della Sera', recogida por Europa Press, Ayuso, al ser preguntada por el hecho de que "después del cierre del Gobierno central los datos del contagio estén mejorando", ha trasladado que esto "no es mérito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha explicado que cuando se combate el Covid-19 se tienen que tener en cuenta los 10-15 días siguientes para valorar el efecto de las medidas tomadas. "Lo que estamos viendo hoy es fruto de nuestro trabajo: en lugar de cerrar la región entera, la Comunidad de Madrid había limitado el cierre a áreas más pequeñas donde el virus tenía más incidencia, dejando las otras áreas libres. Ciertamente, una medida más difícil pero mucho más eficaz y menos costosa", ha defendido.

La presidenta autonómica ha indicado que desde el 27 de septiembre al 11 de octubre la tasa de difusión ha disminuido en los barrios que habían cerrado. A su juicio, "antes de condenar al estancamiento económico a 6 millones de madrileños" el Gobierno central "tendría que haber tomado en consideración" que tienen 103 hospitales y que los números que en otros lugares "eran dramáticos" en Madrid siguen siendo "asumibles".

Sobre si piensa si no es mejor ser "prudentes", la dirigente madrileña ha reconocido que, "ante la salud, siempre", pero "también ante la pandemia económica". "No solo se muere de Covid-19", ha sostenido.

A continuación, acerca de las acusaciones de "haber cerrado barrios pobres aumentando la desigualdad Ayuso ha asegurado que es "falso" porque han confinado también áreas de renta per cápita "altísima" y bajo un "método científico, no improvisado".

"QUEREMOS TRABAJAR Y VIVIR, NO SOLO SOBREVIVIR"

Ha explicado que miden el virus en las aguas residuales y han entendido que por encima de un determinado nivel, en 48 horas, aparecerá un foco, algo que les ha permitido cerrar zonas preventivamente.

"En lugar de esto, ¿qué ha hecho el Gobierno central? Ha cerrado el perímetro externo. Quizá de esa manera haya defendido al resto de España pero ha permitido la movilidad entre zonas más infectadas y aquellas que estaban sanas, un desastre", ha lamentado la presidenta regional.

Sobre si le "avergüenza admitir que está gestionando mirando a su electorado y Sánchez mirando al suyo", Ayuso ha reconocido que está "claro" que responde a quien le vota, "pero si un bar cierra el dueño estará arruinado, vote a la derecha o a la izquierda".

"Si nadie trabaja, ¿quién pagará los impuestos? No se puede aprovechar uno del miedo de la gente para imponer un pensamiento único", ha comentado sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, ha indicado que no está tan segura de que el 26 de octubre cuando termine el estado de alarma pueda volver a su sistema porque el Gobierno central "está estudiando cierres automáticos cada vez que salga un determinado indicador".

"Sin embargo, nosotros no nos paramos. La segunda oleada está empezando a declinar y ya nos preparamos para la tercera y la cuarta, que cada vez serán más pequeñas pero que llegarán. ¿Qué hacemos dejamos de viajar? No. Tenemos 5 millones de test rápidos y un nuevo hospital junto al aeropuerto. Se lo he dicho, queremos trabajar y vivir, no solo sobrevivir", ha concluido.