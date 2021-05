Ayuso cree que quizás sería "demasiado" que Vox presida la Asamblea con solo 13 de 136 diputados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, considera que quizás sería "demasiado" que Vox presida la Asamblea de Madrid con solo 13 de 136 diputados y ha recordado que ella se ha quedado solo a cuatro de la mayoría absoluta.

Así ha contestado la dirigente madrileña al líder de esta formación, Santiago Abascal, que ha deslizado en una entrevista radiofónica que Ayuso debería ser "generosa" con ellos, al necesitar su apoyo o abstención para gobernar, e indicase que verían con buenos ojos que les cediese la Presidencia de la Cámara regional.

"Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma", ha manifestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

En este punto, ha hecho hincapié en que hay que tener en cuenta que un grupo que tiene 13 diputados en un parlamento de 136 "a lo mejor presidirlo es demasiado".

"Habrá que verlo y yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha declarado.

Ayuso ha indicado que se verá "en qué punto" se van a encontrar pero ha remarcado que está a cuatro escaños "de la mayoría absoluta" y que Vox tiene que decidir si apoya o no apoya pero "no estar todo el rato con estos anuncios".