Ayuso cree que "sobra" el pacto por la conciliación que propone Bal: "Es evidente que todos condenamos la violencia"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que el pacto por la conciliación que ha propuesto el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, a las cabezas de lista a las elecciones del 4 de mayo "sobra" porque es "evidente" que todos condenan la violencia.

Dicho pacto recoge, entre otros puntos, que se condene "toda expresión de violencia, incluidas amenazas, coacciones y señalamientos" independientemente de a quién se dirijan y se renuncie a discursos que justifiquen "prácticas antidemocráticas, criminalicen al adversario político y promuevan el enfrentamiento entre ciudadanos".

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, Ayuso ha considerado que es "innecesario" plantear cuestiones que tienen como objetivo poner a otro "contra las cuerdas" para llevar "a según qué imágenes". "Es evidente que todos condenamos la violencia. Es evidente que todos buscamos la concordia", ha resaltado.

Además, ha defendido que ella pertenece a un partido que, como muchos "otros muchos", está de acuerdo con el pacto del 78 y que son "fieles garantes de la Constitución".

"Hay otros que no lo están haciendo. Hay otros que están atentando, como estamos viendo con Pablo Iglesias, contra el Rey de España, que alientan la violencia, que pactan con las personas que lo último que quieren es lo mejor para nuestro país, que son los que fomentan los escraches. Hay partidos que están fuera de toda lógica y otros que, desde luego, vivimos en convivencia, con normalidad", ha declarado.

Para la presidenta, esto "sobra" porque es "evidente". A su parecer, "es como firmar" que no se va a golpear a los niños "cuando lleguen a clase". "A ver estoy de acuerdo pero no creo que tengamos que estar en esto. A mí es que cuando me meten en bretes suelo por tendencia no hacerle mucho caso", ha zanjado.