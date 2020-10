Ayuso critica las medidas pergeñadas por el Gobierno, que acaban en "una orden impuesta", que pueden prolongarse "meses"

Podemos le espeta a Ayuso que da "vergüenza ajena" y es "el hazmerreír de todo el mundo"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado las "medidas pergeñadas" durante todo el fin de semana por el Gobierno que han acabado en una orden "impuesta" que no tiene en cuenta la capacidad de elasticidad de la Sanidad madrileña ni que el Hospital Isabel Zendal estará listo en cuatro semanas.

"Esa orden ha sido estudiada de manera cuidadosa y política por parte de su Gobierno, de sus jefes en la Moncloa a los que se someten", le ha lanzado la dirigente madrileña a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha defendido que sus medidas lo que están consiguiendo es que "empiecen a bajar los ingresos, la presión de las Urgencias, las llamadas al Summa y los casos de Primaria". "Están bajando por mucho que ustedes manden las cámaras de televisión allá donde les interesa", ha espetado.

Según la presidenta, lo están haciendo "por prudencia" porque "nadie está diciendo que esta batalla contra el virus contra Madrid esté ganada y que las cosas vayan perfectamente".

Así, ha incidido en que defienden una normativa "clara", que no se invente "un comité de expertos la noche antes para imponérselo de manera unilateral a todas las comunidades autónomas" y criticando unas medidas "que han ido pergeñandose durante todo el fin de semana para acabar en una orden impuesta".

En este punto, le ha espetado a Serra que su formación que "tanto habla de Vallecas, los pobres, los ricos y esa falsa dicotomía demagógica que no se cree la gente obrera lo que demuestra que con las medidas que se han aprobado los ciudadanos de estas zonas en lugar de estar quince días con la movilidad restringida pueden estar meses".

"UN PROBLEMA PARA CADA SOLUCIÓN"

En su intervención, Serra ha indicado que la presidenta da "vergüenza ajena" y es "el hazmerreír de todo el mundo". Así, ha incidido en que está "poniendo en riesgo no solo a los madrileños, sino a todo el país, el problema en su insistencia en poner por encima la economía de algunos a la vida de la mayoría". "El problema es que usted solo busca el conflicto con el Gobierno. Son un problema para cada solución", ha espetado.

Para Serra, está demostrando que esta dispuesta a todo "antes que los vecinos de La Moraleja hagan el mismo esfuerzo que los vecinos de los barrios populares de los barrios del sur de Madrid" y continuar con los confinamientos "segregadores".

"Va a tener que cumplir con la orden del Gobierno pero no solamente eso va a tener que poner en marcha medidas que refuercen los servicios públicos porque es su competencia", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que "los mismos corruptos que han saqueado las arcas públicas son los que no es tan dispuestos a gastar ni un mísero euro para enfrentar esa pandemia". Serra ha incidido en que están hartos que no entiendan que se necesitan rastreadores, que no refuercen los rastreadores ni la Atención Primaria, a que maltraten a sanitarios y docentes, de su victimismo. "Señora presidenta, estamos hartos de su fanatismo ideológico y de su ineptitud. Estamos hartos de usted", ha concluido.