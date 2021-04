Ayuso critica la suspensión del acto de Leopoldo López en la Complutense: los que le encarcelaron le siguen persiguiendo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, critica que se haya cancelado una conferencia que tenía previsto dar esta mañana el opositor venezolano, Leopoldo López, en la Universidad Complutense de Madrid y cree que los mismos que le encarcelaron "le siguen persiguendo". Además, ha emplazado al ministro del Interior a que garantice la "libertad de expresión".

Díaz Ayuso ha asegurado que le resulta "llamativo y paradójico" que una persona como él, después de "haber sido encarcelado en Venezuela venga a su nuevo país España y los mismos le sigan persiguiendo".

"Me parece intolerable que al final una persona libremente no pueda ofrecer una conferencia en la primera universidad pública de Madrid, la más numerosa, y el Ministerio del Interior en lugar de estar arremetiendo contra la oposición no procure la libertad de expresión y, por tanto, de esta conferencia", ha declarado.

El acto estaba previsto para esta mañana a las 11:30 horas en el salón de actos dela Facultada de Sociología y Ciencias Políticas y había sido organizado por la Asociación Universitaria Libertad Sin Ira. Pero en la tarde de ayer domingo, la decana de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, María Esther del Campo García, suspendía el acto alegando que la "extrema movilización" en las redes sociales, así como la crispación política que se está produciendo por la campaña electoral de los comicios autonómicos del próximo 4 de mayo, hacían imposible "controlar la seguridad de todos los participantes y asistentes a dicho acto".