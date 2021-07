Ayuso critica el "trato preferente" a las comunidades "desleales" con España

Madrid, 30 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes el "trato preferente para las comunidades desleales con España" mientras que las que más aportan "nunca somos escuchadas", y ha añadido que asiste a la cita de Salamanca con "pocas perspectivas positivas".

Así lo ha asegurado a su llegada a la XXIV Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca en declaraciones remitidas por el Ejecutivo regional, en las que asegura que acude a la reunión "no solo" porque representa a Madrid sino porque le importa "lo que ocurre en toda España".

La presidenta madrileña ha reiterado que "no volverá a estas conferencias si no se cumple el reglamento, ya que la Conferencia carece de "órdenes del día, ni se nos escucha". Por lo que ha insistido en que la siguiente reunión "se convoca conforme a reglamento o no vendremos".

Ayuso ha aseverado que "cinco minutos" para atender los intereses de Madrid es "muy poco tiempo" y ha dicho que la estructura de la Conferencia de Presidentes "está pensada para que el presidente hable, para que todo el mundo le aplauda y poco más".

Además, ha añadido que entiende la posición del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de no acudir a la conferencia porque "cuando uno va a una reunión donde sabe que a lo mejor los intereses que uno quiere a final nunca son escuchados… Aunque esto, en el caso de los nacionalistas catalanes es una tónica habitual".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrará con Cataluña una reunión bilateral el 2 de agosto, como marca el Estatuto de Autonomía.