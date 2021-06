Ayuso critica que la UE vea el aborto "como un supuesto derecho universal"

Madrid, 30 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que la Unión Europea esté considerando el aborto "como un supuesto derecho universal, cuando no nacen niños y tenemos la población más envejecida del mundo".

"Una Europa como la nuestra que fundamenta sus raíces en la libertad y en la vida está poniendo tanto empeño en el aborto como se está diciendo estas semanas, trasladándose como un supuesto derecho universal cuando no nacen niños, cuando tenemos la población mas envejecida del mundo", ha afirmado Ayuso por videoconferencia en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.

Ayuso ha hecho alusión a la decisión del Parlamento Europeo (PE) que instó a los países comunitarios a despenalizar el aborto y considerarlo como un derecho humano.

"Tened claro que si no hay niños no va a haber Europa, no tendrá futuro y no habrá valores", ha señalado Ayuso, que ha instado a la UE a que "se centre y se pregunte bajo que principios se fundó".

"Si no hay niños y no hay defensa de nuestra cultura y de nuestro valores, poco vamos a poder promocionar en la educación", ha expresado la dirigente popular y ha añadido que se anime a las familias "a seguir adelante con sus embarazos y animarles a tener más hijos".