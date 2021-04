Ayuso tras el debate: "Caretas fuera: Gabilondo e Iglesias van de la mano"

Madrid, 22 abr (EFE).- La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que el debate electoral reflejó que PSOE y Unidas Podemos "van de la mano", y Pablo Iglesias será "la muleta" de Pedro Sánchez para gobernar en la Comunidad de Madrid.

"Caretas fuera", ha dicho Ayuso en un acto electoral en la estación de Villaverde Alto, donde ha afirmado que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, a las elecciones del 4 de mayo ha perdido "todo el crédito", ya que afirmó que no pactaría con Iglesias, pero se ha demostrado que "van de la mano".

A su juicio, se debe a que si los resultados "son tan malos como parece" para los socialistas, Sánchez "iba a tener problemas para su mantenimiento en la Moncloa", y tanto él como Iglesias "están en esta campaña para intentar salvar los muebles".

"La Moncloa tiene una obsesión constante con entrar en Madrid", ha afirmado Ayuso, y ha advertido que, si los ciudadanos no van a votar "opciones contrarias" el 4 de mayo, PSOE y Unidas Podemos gobernarán en Madrid.

Por otro lado, ha lamentado que se utilizara las cifras de los fallecidos en la región para atacarla cuando la pandemia "nos ha afectado a todos", al tiempo que ha tachado de "mentira" que la región haya registrado la tasa de mortalidad más alta del país.

Ha criticado que también se habló de competencias "que no son propias de la Comunidad", en alusión a la polémica del cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados, y ha dicho que Madrid "es integradora".

También ha subrayado que aspira a "no tener socios", porque "los pactos no han sentado bien" en la Comunidad, y quiere un gobierno "sólido, austero, sólido, que vaya en una misma dirección sin que el legislativo esté poniendo palos en la rueda o los socios hagan lo propio".

"A la hora de elegir, siempre elegiré a partidos que están a mi lado o con lo que he estado, espero no tener que volver a pasar por lo mismo", ha sostenido Ayuso, al tiempo que ha remarcado que no pactará "con el desastre" del PSOE.

"No quiero pactar nada más que con los madrileños y todas las personas que se suman a este proyecto", ha zanjado.